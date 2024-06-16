Balayı için Avrupa turuna çıktılar

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sade Ambalaj Etiket Sanayi firmasının sahibi İsmail Karaağaç ile çocuk psikoloğu Emine Öykü Polat, Güzelbahçe Parc Ceremonie Kilizman'da attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi. Bursa'da yaşayan Öykü Hanım'ın 3 yıl önce arkadaşını ziyaret etmek için İzmir'e geldiği sırada tanışan çift, geçen sene İsmail Bey'in Göcek'te yaz tatilindeyken teknede yaptığı teklif sonrası evlenmeye karar verdi.

Çift, 2023'ün sonunda Bursa'da düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı. 200 davetlinin huzurunda "Evet" diyen Karaağaç çiftinin nikahını Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir kıyarken, gelinin şahitliğini arkadaşı Elif Kerim, damadın şahitliğini ise Umart Mimarlık'ın sahibi Mahir Kaplan ile May Ambalaj'ın sahibi Musa Yörük yerine getirdi.

AEGEAN BAND İLE EĞLENDİLER

Nikah ve düğün süslemelerini Beyaz Lale Organizasyon'un yaptığı gecede sahne alan Aegean Band, repertuarı ve enerjik performansıyla herkesi coştururken, bu özel günün fotoğraf ve videoları da Sercan Bildircin ve ekibi tarafından çekildi. Konukların eğlenceli saatler yaşadığı düğüne, damadın kendisinin de üyesi olduğu EBİAD'dan (Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği) arkadaşları da katıldı. Tasarımcı Burak Çiçek imzalı iki gelinlik giyen Öykü Hanım'ın saç ve makyaj işlemlerini ise Uğur Boz gerçekleştirdi. Öykü ve İsmail Karaağaç çifti, balayı tatili için Avrupa turunu tercih etti.