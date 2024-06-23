Filiz Özkol yazdı: Fırsatlarla dolu bir hafta sizi bekliyor

KOÇ Fark ediliyorsunuz
Fark ediliyorsunuz
Bu hafta, sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız.
Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz.
Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Partnerinizle aranızda çekişmelere karşı tepki gösterebilirsiniz. Onun yanlışlarına kızabilirsiniz.
BOĞA İlgiyle izleniyorsunuz
İlgiyle izleniyorsunuz
Rakipleriniz tarafından ilgiyle izleniyorsunuz. Her an hata yapmanızı bekliyorlar. Dikkatli olmalısınız. Bencilce davranarak, etrafınızı üzmemelisiniz. Daha sonra karşınızdaki kişiden çok kendiniz üzülüyor ve pişman oluyorsunuz.
Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz.
Algılamanız mükemmel.
İKİZLER Yeni fikirlere açıksınız
Yeni fikirlere açıksınız
Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız. İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Maddi konuları yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ Duygularınızı saklamalısınız
Duygularınızı saklamalısınız
Bu hafta müthiş gezegen etkisindesiniz. Aynı anda iki işi bir arada yapmanız size zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz.
Enerjinizi olumlu kullanacağınız bir dönemdesiniz.
Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz. Özel duygularınızı kendinize saklamalısınız.
ASLAN İkna kabiliyetiniz artıyor
İkna kabiliyetiniz artıyor
Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız.
Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz.
Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.
BAŞAK Her şeye tepkilisiniz
Her şeye tepkilisiniz
Her şeye tepkili olacaksınız. Sizi ilgilendirmeyen konulara bile, karışıyor ve fikir beyanat ediyorsunuz. Eski konular yüzünden, birçok takıntılarınız mevcut. Unutulması gereken sorunların, kafanızı karıştırmasına izin vermemelisiniz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak.
TERAZİ Dengeli gitmelisiniz
Dengeli gitmelisiniz
Bu hafta sıra dışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için bütçe dengenizi bozacaksınız.
İsteklerinizde bir aşırılık gözleniyor. Karşı cins üzerinde etkinizi biliyor ve ilişkilerinizi ayarlamak zorunda kalıyorsunuz.
Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.
AKREP Rakip tanımıyorsunuz
Rakip tanımıyorsunuz
Bu hafta enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni başlangıç yapacağınız bir dönemde olmanıza rağmen, beklemenizde fayda var. Vereceğiniz ani kararları, sonradan değiştirme olasılığınız var. Mesleğinizde rakip tanımıyor ve kendi gücünüzü sonuna kadar kullanmak istiyorsunuz.
YAY Engel tanımıyorsunuz
Engel tanımıyorsunuz
İhtiyaçlarınızın sınırı yok biliyorsunuz ve oto kontrol sisteminizi geliştirmelisiniz. İletişim konusunda engel tanımıyor ve ulaşmak istediğiniz kişilere gereken mesajı veriyorsunuz. Bu hafta, yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz.
OĞLAK Cesur davranıyorsunuz
Cesur davranıyorsunuz
Cesaret isteyen işler artık sizi bekliyor. Seçtiğiniz konularda ömür boyu sürecek başarıların altına imza atabilirsiniz.
Yatırımlarınızı yaparken eşinizi ve partnerinizi de, kollamak zorundasınız. Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz ve yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.
KOVA Çevreniz sizi zorluyor
Çevreniz sizi zorluyor
Bu hafta bildiklerinizi çevrenize yansıtma konusunda savaş vermek zorundasınız. Değişik düşünceye sahip olan kişilerin, bir arada ortak çalışmasının çok zor olduğunu, iyi bildiğiniz için, kişileri ikna etmek her zamanki gibi size düşüyor. İş tekliflerini çevre koşullarınızla sınırlayarak değerlendirmemeli ve daha geniş bir açıdan bakmalısınız.
BALIK Dikkat çekiyorsunuz
Dikkat çekiyorsunuz
Sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz. Çevrenizle aranıza mesafe koyabilirsiniz.
İşbirliği içinde olacağınız kişilerle, duygusal bağlarınızın güçlü olması gereken bir hafta içindesiniz. İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız ve planlayacağınız çok şey var. Eski dostların size önereceği fikirler var.