Filiz Özkol yazdı: Fırsatlarla dolu bir hafta sizi bekliyor

KOÇ Fark ediliyorsunuz

Bu hafta, sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız.

Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz.

Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Partnerinizle aranızda çekişmelere karşı tepki gösterebilirsiniz. Onun yanlışlarına kızabilirsiniz.

BOĞA İlgiyle izleniyorsunuz

Rakipleriniz tarafından ilgiyle izleniyorsunuz. Her an hata yapmanızı bekliyorlar. Dikkatli olmalısınız. Bencilce davranarak, etrafınızı üzmemelisiniz. Daha sonra karşınızdaki kişiden çok kendiniz üzülüyor ve pişman oluyorsunuz.

Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz.

Algılamanız mükemmel.

İKİZLER Yeni fikirlere açıksınız

Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız. İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Maddi konuları yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ Duygularınızı saklamalısınız

Bu hafta müthiş gezegen etkisindesiniz. Aynı anda iki işi bir arada yapmanız size zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz.

Enerjinizi olumlu kullanacağınız bir dönemdesiniz.

Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz. Özel duygularınızı kendinize saklamalısınız.

ASLAN İkna kabiliyetiniz artıyor

Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız.

Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.

BAŞAK Her şeye tepkilisiniz

Her şeye tepkili olacaksınız. Sizi ilgilendirmeyen konulara bile, karışıyor ve fikir beyanat ediyorsunuz. Eski konular yüzünden, birçok takıntılarınız mevcut. Unutulması gereken sorunların, kafanızı karıştırmasına izin vermemelisiniz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak.

TERAZİ Dengeli gitmelisiniz

Bu hafta sıra dışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için bütçe dengenizi bozacaksınız.

İsteklerinizde bir aşırılık gözleniyor. Karşı cins üzerinde etkinizi biliyor ve ilişkilerinizi ayarlamak zorunda kalıyorsunuz.

Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

AKREP Rakip tanımıyorsunuz

Bu hafta enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni başlangıç yapacağınız bir dönemde olmanıza rağmen, beklemenizde fayda var. Vereceğiniz ani kararları, sonradan değiştirme olasılığınız var. Mesleğinizde rakip tanımıyor ve kendi gücünüzü sonuna kadar kullanmak istiyorsunuz.

YAY Engel tanımıyorsunuz

İhtiyaçlarınızın sınırı yok biliyorsunuz ve oto kontrol sisteminizi geliştirmelisiniz. İletişim konusunda engel tanımıyor ve ulaşmak istediğiniz kişilere gereken mesajı veriyorsunuz. Bu hafta, yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz.

OĞLAK Cesur davranıyorsunuz

Cesaret isteyen işler artık sizi bekliyor. Seçtiğiniz konularda ömür boyu sürecek başarıların altına imza atabilirsiniz.

Yatırımlarınızı yaparken eşinizi ve partnerinizi de, kollamak zorundasınız. Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz ve yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

KOVA Çevreniz sizi zorluyor

Bu hafta bildiklerinizi çevrenize yansıtma konusunda savaş vermek zorundasınız. Değişik düşünceye sahip olan kişilerin, bir arada ortak çalışmasının çok zor olduğunu, iyi bildiğiniz için, kişileri ikna etmek her zamanki gibi size düşüyor. İş tekliflerini çevre koşullarınızla sınırlayarak değerlendirmemeli ve daha geniş bir açıdan bakmalısınız.

BALIK Dikkat çekiyorsunuz

Sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz. Çevrenizle aranıza mesafe koyabilirsiniz.

İşbirliği içinde olacağınız kişilerle, duygusal bağlarınızın güçlü olması gereken bir hafta içindesiniz. İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız ve planlayacağınız çok şey var. Eski dostların size önereceği fikirler var.