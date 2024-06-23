Yolda, yatakta, ofiste mutfakta tiyatro

Radyoların çıkmasıyla gelişen radyo tiyatrolarının günümüze kadar gelmesini sağlayan önemli olaylardan biri İkinci Dünya Savaşı'ydı. Yakınlarını savaşta kaybeden ve bunalan birçok insan bu tiyatrolar sayesinde başka hayatların hikayelerini dinleme şansı yakaladı. Daha sonra birçok kitabın radyo tiyatrosuna uyarlanmasıyla arşivler de genişledi. Türkiye'de ilk radyo tiyatroları 1950'li yıllarda İstanbul Radyosu'nda yayımlanmaya başladı. Ekrem Reşit Rey, Haldun Taner, Behçet Necatigil gibi isimler ilk radyo oyunu yazarları arasında. Televizyon ve internetin ortaya çıkmasıyla artık eski popülerliğini yitiren bu sesli eserler, günümüzde Youtube üzerinden erişim sağlanarak dinlenebiliyor. İşte keyifle dinleyebileceğiniz radyo tiyatrosundan bir seçki...

KAYIP ŞEYLER DÜKKANI

Kaybedilen her şeyin geri alınabildiği bir dükkan hayal edin. Bu dükkanın müşterileri de akan göz yaşlarını, umutlarını, sabırlarını geri almaya geliyor. Peki ya zaman? Kayıp Şeyler Dükkanı sahibesi umudu, heyecanı ve azim gibi her şeyi geri verebiliyor ama zaman dışında. Sevgi Demirkol'un yazdığı bu tiyatroda kendinizden parçalar bularak hayatın anlamını hissedeceksiniz.

ÖYLE BİR EV

Ahmet Kaşkaya ve Neşe Kars'ın yazdığı bu eser yeni mezun olan gazeteci Semra'nın ev arayışıyla başlar. Gazeteye ilan vererek ev aradığını söylemesiyle birçok telefon alır. Bunlardan birisi ise zengin bir iş adamından gelerek Semra'ya hiç beklemediği bir teklifte bulunur. Amerika'da yaşayan bu iş adamı İstanbul'daki lüks evini Semra'ya emanet etmek ister. Fakat aslında işler pek de göründüğü değildir. Semra ve arkadaşı Sadık bu gizemli adamın peşine düşer. Sonuna kadar kendini dinleten bu hikaye beklenmedik bir sonla bitiyor.

TEHLİKELİ YOL

İngiliz bir kız iş seyahati yapan patronunun sekreterliğini yapmaya Fas'a gider fakat huysuz patronu onu bir anda işten çıkararak beş parasız ortada bırakır. Oteline dönerek elindeki paraların ne kadar daha dayanacağını hesaplarken odasına bir anda bir yabancı girer ve onu saklamasını ister. İşler bu noktadan sonra soluksuz bir maceraya dönüşür. Barbara Cartland'ın yazdığı bu eseri sonuna kadar dinlemek isteyeceksiniz.

MAYMUN ELİ

William Wymark Jacobs'un Maymun Eli soğuk bir kış gecesinde geçer. White ailesi bu soğuk geceyi evlerinde geçirirken ziyaretlerine eski dostları Paul gelir. Sohbetleri koyulaşında Paul aileye Hindistan gezilerinden birkaç anısını anlatır. Hindistan'da bir Hint fakirinden aldığı maymun elinden bahseder ve hikayeye göre bu maymun eline kim sahip olursa üç tane dilek hakkı olur. Fakat her şeyin bir bedeli vardır çünkü maymun eli lanetlidir. Paul bu maymun elini çıkarıp gösterince de olaylar bambaşka bir yere gider. Gerilim ve korkuyu sevenler için bu oyun ayrı bir tat bırakacak.

GEÇ GELEN TANIK

Agatha Christie'nin kaleminden çıkan Geç Gelen Tanık, haksız yere cinayetle suçlanan ve sonunda hayatını hapishanede kaybeden Jacko'nun hikayesini konu alır. Jack her zaman masum olduğunu söyler ve bunu kanıtlamak için bir görgü tanığı tarif eder. Peki ya masumiyetini kanıtlayan tek görgü tanığı kuzey kutbuna giderse? Ortadan kaybolan tanık yıllar sonra döner ve bütün olay yavaş yavaş çözülmeye başlar. Suçlu olduğunu kabul eden ve yıllardır buna inanmaya devam edenler bile şüpheye düşmeye başlar.

BİR AFRİKA MACERASI

Bir Afrika Macerası Doktor Maccol ve Teresa'nın gizli bir araştırma için Kenya'ya gitmesini konu alıyor. Bu gizli araştırma ise Afrika'da birçok insanı kör eden Irmak körlüğü hastalığı ile ilgilidir. Afrika yerlisi bir kadının buna bir ilaç bulduğu ortaya çıkınca herkes öğrenmek için bir yarışa girer. Bu görev için yola çıkan doktor ve Teresa'yı Afrika ormanlarında bilinmeyen maceralar bekler.