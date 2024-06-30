Değişim ve dönüşüm dönemi başlıyor

KOÇ Yeni oluşumlar içindesiniz

İş hayatınızda mükemmel bir gelişme sizi bekliyor. Sosyal şartlarınız değişecek. Hafta boyunca güç savaşları içinde olacaksınız.

Duygusal konulara daha fazla odaklanacaksınız. Aşk etrafınızda dolaşıyor. Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

Yapmanız gereken her şeyi yapın ve gerisini düşünmeyin. Siz tutku ve aşk insanısınız.

BOĞA İlle de kariyer diyorsunuz

Önünüze çok güzel ve ilginç fırsat çıkacak. Siz özenli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz.

Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayacaklar. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Para gezegeniniz Merkür, kariyer başarınızı güçlü bir şekilde paraya dönüştürecek. Beslenmenize dikkat edin.

İKİZLER Ön plana çıkıyorsunuz

Zihinsel ve bedensel aktiviteleriniz çok yüksek. Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkıyorsunuz.

Konuşma yeteneğinizi çok iyi kullanacaksınız. Karşı cins üzerinde etkinizin fazla olduğu günlerdesiniz. Kendinizden emin tavırlarınızla onları etkiliyorsunuz.

İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bu dönmede sıra dışı ilişkiler konusunda dikkatli olmalısınız.

Uzun süredir beklediğiniz kişi, karşınıza çıkacaktır.

YENGEÇ Planlı davranıyorsunuz

Para kazanmayı hedefliyorsunuz.

İş ortamlarında güçlü ve kariyerli kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz.

Maddi konular sizin için her zaman çok önemli siz de biliyorsunuz.

Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.

Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli.

ASLAN İş fırsatlarınız artıyor

İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.

Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.

Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir.

Arabuluculuk size yakışacak.

Dost toplantılarında olmanız rağmen, sizin farklı düşünce yapınız yüzünden aranan kişi olmanızı sağlıyor. Önemli bir iş anlaşması yapmanız için fırsat doğuyor.

BAŞAK Deneyimleriniz artıyor

Hareketli ve neşeli günler sizi bekliyor. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.

Karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz.

Bu aşklarda cinsel duygular etken olabilir. Deneyimleriniz oldukça bol olacak. Bazılarınız iş aşklarıyla gündeme gelecekler.

Eski sevgililerle sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Aşk konusunda istikrarı sağlamanız çok zor.

TERAZİ Enerjiniz yüksek

Aşk gezegeniniz Mars sayesinde oldukça hareketli ortamlarda bulunacaksınız.

Enerjiniz oldukça yüksek seyredecek. Çevrenizde rakip tanımıyorsunuz. Karşı cins üzerinde hayranlık kazanırken, hemcinsleriniz tarafından ilgi ve hasetle izleneceksiniz.

Yolculuklarda aşklar ve beraberlikler söz konusu olurken, seminerler ve kültürel etkinliklerde karşılaşacağınız kişilerden etkileneceksiniz.

Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli olacak.

AKREP İlişkileriniz önemli

Yakın çevrenizdeki kişilere dikkat etmelisiniz. Çünkü karşılaşacağınız kişiden büyük etki alacaksınız.

Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır.

Belki de diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız. Bu ilginç aşk sizin için oldukça önemli olabilir.

Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta. Ailevi konularla ilgili yeni bir dönem başlayacak.

Hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru bir zaman dilimi içinde olduğunuzu biliyorsunuz.

YAY Seyahatler gündemde

Bu ay kariyer evinizdeki Venüs ve Güneş size önemli anlaşmaların söz konusu olduğu ortamları yaratacak. Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru bir zaman dilimi içinde olduğunuz biliyorsunuz.

Kişisel girişiminiz ön planda olacak. Kariyerinizde önemli yükselişler söz konusu. Yaptığınız işten eminseniz, size daha fazla deneyim kazandıracak koşullar yaratacaktır.

OĞLAK Yatırımlar önem kazanıyor

Karşınıza çıkan kişilerin kapasitelerini çok çabuk ölçebiliyorsunuz.

Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili ve izlenimci tavır içinde olabilirsiniz.

Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır.

Bu dönemde, yardım etme duygunuz yoğun. İstediğiniz yapıcı faaliyetlere katılabilir, yeni durumlarla karşılaşabilirsiniz.

KOVA Sorumluluğunuz artıyor

Sevdiklerinizden fazla uzağa gitmek istemeyeceksiniz. Bazılarınız aile sorumluluğunu yüklenirken, büyüklerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz. Ailenizin yaşantınıza saygı göstermesini bekliyorsunuz.

Bunu onlara anlatmak zorunda kalmak sizi biraz sıkabilir.

Sizin onlardan beklediğiniz anlayış daha sonra iş çevrenizde sizin takdir nedeniniz olacak. Kendinizi yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olacaksınız.

Boğadaki Mars, size hareket getirecek.

BALIK İlişkileriniz cazip dönemde

Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize vereceksiniz. Kariyer gezegeniniz sizi desteklemeye devam ediyor. Mars sizin kazançlarınızı ve başarınızı pekiştirecek fırsatları ayağınıza getirecek.

Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevdiğiniz bu dönemde, bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinizi iyi bir süspansiyon yapacaksınız. Kıskanılacak ve tenkit edileceksiniz. Zihinsel yorgunluk söz konusu.