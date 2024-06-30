Pedala ilk kez 60’lı yaşlarında bastılar

Çeşitli sebeplerle hayatlarında bisiklet sürme deneyimi elde edememiş kadınlar, "Kadın Kadına Bisiklet Eğitimi Projesi" ile bisiklet sürmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile yürüttüğü proje kapsamında eğitimler, Kültürpark'ta bisiklet sürmeyi bilen gönüllü kadınlar ve şube müdürlüğünde görevli spor eğitmenleri tarafından veriliyor.

EĞİTMENLERE DE EĞİTİM

Spor eğitmeni Sibel Karaosmanoğlu, "Bilen kadınlar, bilmeyenlere gönüllü olarak bisiklet sürmeyi öğretiyor. Bu deneyimi yaşamak ve gönüllü eğitim vermek isteyen kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi'nin 232.293 33 72 numaralı telefonuna ulaşarak başvuruda bulunabiliyor.. Listeye alınan kadınlar sırayla eğitim görüyor" dedi. Karaosmanoğlu, bisiklet eğitimi öncesinde gönüllü eğitmen kadınlara bisiklete dair mekanik eğitimler de verdiklerini sözlerine ekledi.

60 YAŞINDA İLK KEZ BİNDİ

Hayatında ilk kez bisiklete bindiğini belirten 60 yaşındaki Elif Erol, "Hayalim bisiklete binmekti. Eğitimlere katıldım, eğitmenler de çok iyi öğretiyor. Kendimi daha özgür ve işe yarar hissettim. Hep iş yapmaktan kendimize zaman ayıramıyoruz. Çevrem, '60 yaşına gelmişsin, bu yaşta bisiklet sürüp ne yapacaksın?' dedi ama ben öğrenmenin yaşı olmadığını söyledim. İyi ki katılmışım. Kızım Hollanda'da mühendis olarak çalışıyor. Bisiklet sürmeyi öğrenip Hollanda'da kızımla bisiklet sürmek istiyorum" diye konuştu.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Eğitimlere katılan 65 yaşındaki Emine Bayır, "Bisiklete binmek, uzun yıllardan beri hayalimdi ama yapamayacağımı düşünüyordum. Bisiklet sürmek benim için cambazların ip üstünde yürümesiyle eşdeğerdi. Eğer sürmeyi tam anlamıyla öğrenirsem ip üstünde yürümüş gibi olacağım" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKKEN SÜREMEDİ

Ailesinin izin vermemesi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında bisiklet süremediğini söyleyen 59 yaşındaki Berrin Altay, "Ağabeylerim öğrendi ama ben öğrenemedim. Annelerimiz bizleri kısıtladı. Bu eğitime arkadaşımın önerisiyle katılmaya karar verdim. Çocuklarım, düşerim diye endişe etti ama ben ısrarla geldim. Bisiklet benim için özgürlük" dedi.

ÖZGÜRLÜĞÜ İFADE EDİYOR

63 yaşındaki Hatun Gündüz de "Gençliğimde bisiklete binmiştim ama düşünce binmeyi bıraktım. Bisiklet sürmek benim için özgürlüğü ifade ediyor" dedi.

ÖĞRENDİ ŞİMDİ ÖĞRETİYOR

Bir yıl önce bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra gönüllü bisiklet eğitmeni olan 59 yaşındaki Hülya Tanrıöver Şahin, "Bisiklet sürmeyi ben de geç öğrendim ama kendimi geliştirdim ve Zincir Kıran Kadınlar'a katıldım. Benim gibi kadınlara bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum" diye konuştu.