Ev arkadasınız bir poodle’sa...

Poodle, cana yakınlığı, zekâsı, enerjisi ve sevimli görünümüyle bilinen popüler bir köpek türüdür. Hem minyatür hem de standart boyutlarda bulunan bu cins, ailelerin en çok tercih ettiği evcil hayvanlardan biridir. duygusal zekaları çok yüksek olan Poodle'lar çok kolay eğitilirler ve çocuklar dışında diğer hayvanlarla çok iyi anlaşırlar. Dişileri çok daha uslu olan bu ırkların erkekleri daha oyuncudur agresyon veya ısırma gibi davranışlar ne dişisinde ne de erkeğinde yok denecek kadar azdır. Tüy dökme problemleri yok denecek kadar az olan ve salya akıtmayan Poodle ırkının bakımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

DÜZENLİ TÜY BAKIMI

"Kaniş olarak da adlandırılan poodle'ların tüyleri dökülmez ama yine de taramaya veya düzenli olarak tüylerinin kısaltılmasına ihtiyaç duyarlar" diyen Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, "Kıvırcık tüylü olan bu türün tüy bakımı düzenli yapılmazsa tüy topakları oluşur ve bir daha taramayla bile açılması imkansız hale gelebilir. Ayrıca bu tüy topakları cildin hava almasına engel olup dermatolojik hastalıklara da sebebiyet verebilir. Bu yüzden Poodle ırkı köpeğinizi düzenli taramalı ve düzenli olarak pet kuaförü hizmeti almasını sağlamalısınız" şeklinde konuştu.

BESLENME

Küçük dostunuz kuru mamayla besleniyorsa kuru mama ve köpek ödül maması dışında şeyler vermemelisiniz, Günlük alması gereken kalori miktarını geçmemelisiniz.

POODLE BAKIMINDA DİKKAT!

- Poodle'ların gözlerinin etrafındaki tüyler gözlerine girebilir. Göz etrafındaki tüylerini kesip, gözlerinde yaşarma gördüğünüzde hemen veteriner hekiminize başvurun.

- Cildi çok hassas olan ve son derece alerjik olabilen bu ırk, kuru mama dışındaki yiyeceklere karşı toleranssızdır.

- Uzun kulaklı oldukları için kulak hastalıkları görülebilir, kulakları sık sık kontrol edilmelidir.

- Özellikle Toy Poodle'ların kemikleri çok ince ve narindir. Kucağınızdan yere indirirken bile kemikleri kolayca kırılabilir. Bu yüzden yüksekten atlamamasına çok dikkat edin.