İlk yarışta birincilik ‘Serap’ı

İzmir'de yaşayan Serap Kotan, hayatını yarış araçlarını tamir atölyesi bulunan Doğan Kotan ile birleştirince motor sporlarına ilgi duymaya başladı. Evlendikten sonra tamirhaneye gidip gelen ve yarış araçlarını yakından tanıyan Serap Kotan, 4 yıl önce, 'Ben de yarışabilir miyim?' diye düşünmeye başladı.

RALLİ VE OTOKROS

23 yıllık eşinin desteğiyle İzmir Seyrek Otokros Parkuru'nda düzenlenen yarışa katılan Kotan, ilk yarışından birincilik kupasıyla döndü. Yarış araçlarının hem servis hizmetiyle ilgilenen hem de yarışlara katılan Serap Kotan, 4 yıla 24 kupa sığdırdı. Doğa Kotan (22) ve Erkan Kotan (17) adından 2 çocuğu bulunan Serap Kotan, onları eşiyle çalıştıkları atölyede büyüttüklerini söyleyerek, "Motor sporlarına ilgim eşim vasıtasıyla başladı. Eşim 20 yıldır ralli, tırmanma ve otokroslara servis veriyor. 2020'de 'Ben de katılabilir miyim' dedim, 'Tabii neden olmasın?' dedi ve destek verdi. İzmir Seyrek Otokros'a katıldım ve birinci oldum. Keyif aldım ve tırmanma, ralli ve otokros olarak ilgilenmeye devam ettim. Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi oğlu Erkan'ın da gelecekteki rakiplerinden biri olduğunu belirten Kotan, "Erkan da her gün bizimle işe geliyor. Yaz tatilinde o da bizimle beraber. Bu işe meraklı. Onu da seneye yarışlara hazırlayacağız" diye konuştu.

PARÇA TEDARİKİ

Tamirhanedeki işlerinin yanı sıra evindeki işlerini de ihmal etmediğini ifade eden Serap Kotan, "Evde de sorumluluklarım var. Bazen öğleden sonra geliyorum. Parça tedariki, sanayiye, lastikçilere gidip gelme kısmıyla ilgileniyorum. Yeri geldiğinde işler yoğun oluyor. Mesaiye kalıyor ve eşime mekanik konusunda da destek oluyorum. İLk kez görenler şaşırıyor. Ama bu işin içinde olan ve yıllardır tanıyanlar yadırgamıyor" dedi. Katıldığı yarışlarda kazandığı kupaların bir kısmını evinde bir kısmını da iş yerinde muhafaza eden Kotan, bu yıl 4 tırmanma yarışı yapıldığını ve üçüne katılıp birinci olduğunu anlattı. 21 Temmuz'da yapılacak Bursa Şahintepe yarışlarına hazırlandığını belirten Serap Kotan, "Yarışlarda araçların beygir gücüne göre kategorilere ayrılıyoruz. Kadınların sayısının artmasını çok isterim. Çok masraflı olduğu için katılamayanlar oluyor ama mümkün olduğu kadar sezonu takip etmeye çalışıyorlar. Yarış sporları benim için aşk gibi bir şey. İki yarış aracımız var. Oğlum ehliyet alınca aramızda araçları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"BEN YETİŞTİRDİM AMA EŞİM BENİ GEÇER"

İzmir'de 10 yaşından beri tamirci olduğunu söyleyen Doğan Kotan, "Eşim bana, 'Ben de yarış aracı kullanabilir miyim?', diye sorunca ben de 'Caddede zaten güzel araba kullanıyorsun neden yarışmayacaksın?' dedim. 'Arabamız var, servisimiz var, yarışacaksın' dedim. Hiç tecrübesi yokken yarışa girdi. İlk yarışta birinci oldu. Eşimle gurur duyuyorum. Araç sürmeyi ben ona öğrettim ama o kendini geliştirdi. Bence benden daha iyi. Şimdi yarışa girsek beni geçer. Her yarışa giriyor, arabanın huyunu suyunu öğrendi. Ben girsem beni geçer" diye konuştu.

'HEDEFİM, ANNEME RAKİP OLMAK'

Çiftin oğulları Erkan Kotan ise "Haftada bir gün okuldayım, 4 gün burada çıraklık yapıyorum. Bu işi seviyorum. Annem, babamla birlikte olunca daha çok hoşuma gidiyor. İleride kendim de yapmak istiyorum. Hedefim bu. İleride anneme rakip olmayı istiyorum. Aynı kategoriye denk gelebiliriz" dedi.