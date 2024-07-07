Rüzgarın çocukları başarıya uçuyor

Yeşil sahalardaki zaferler hepimizi sevince boğarken denizde de fırtına gibi esiyoruz. Mavi suların ve rüzgarın çocukları da kupalarla dönüyor. Başarının ardındaki isim ise EMR Windsurf Sailing Club Antrenörü Emirşah Polat.

60'ın üzerindeki lisanslı sporcusuyla Milli Takım'a en çok sporcu kazandıran kulüp, farklı branşlarda hem Türkiye Şampiyonu, hem Avrupa Şampiyonu hem de Dünya Şampiyonu. Kırılması güç bir rekorun sahibi Emirşah Polat ile windsurfu konuştuk.

- Nasıl başladı sörf serüveniniz?

Uzun yıllardır bu işin içindeyim. Antrenörlük ve hocalık yaptım. Sonunda kendi kulübümü kurma zamanının geldiğini düşünerek bu yolculuğa başladım. Kısa sürede birçok ulusal ve uluslararası başarı elde ettik. Şampiyon çocuklarımız, derecelerimiz, milli takımda sporcularımız var.

- Rüzgar sörfü sizin için neyi ifade ediyor?

Sörf benim için hayat demek. Hayatın içindeki sevgi, mücadele, arkadaşlık, aile, paylaşım, geçmiş ve gelecek demek. Sörf, bu sporu yapan herkes için güzelliklerle dolu bir kavram.

- Lisanslı sporcu sayınız ile bir rekora sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Kulüp olarak olimpiyatlar için çok çalışıyoruz. Bu sebeple altyapıya çok önem veriyoruz. Türk Milli Takımı'na en çok sporcu veren kulüp olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim için önemli olan içimizdeki bu sörf aşkını herkesle paylaşmak. Anne babalar hem kendileri hem de çocukları için iyi bir şey yapmak istiyorlarsa mutlaka bizi ziyaret etsinler.

- Biraz da başarılardan bahsedelim. Her kategoride şampiyon var sanki?

Milli takımımız kadar başka ülkelerin milli takım sporcuları da bizim kulüpte. Yani aslında uluslararası nitelikle bir çalışmadan bahsediyoruz. Atatürk Kupası, Kış Kupası, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası, Türkiye Şampiyonası, Yıldızlar Kupası bunların hepsinde derecelerimiz var. Techno Plus, Techno293 kategorilerinde Türkiye şampiyonalarımız, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarımız var. Sporcularımızla gurur duyuyoruz.

- Yalnızca başarı odaklı mı çalışıyorsunuz?

Başarı bir kriter, ancak windsurf bir spor olarak yapıldığı gibi sağlık ve kişisel gelişime de büyük katkı sağlıyor. Açıkça belirtmeliyim ki biz bu işin olimpik kısmında çok güçlüyüz. Tek amacımız ülke sporuna bir şeyler katmak ve ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular yetiştirmek.

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Her tarafımız deniz, peki rüzgar sörfüne ilgi yoğun mu?

Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Windsurf, doğası ve kuralları gereği sporcular arasında mesafenin olması gereken bir spor. Bu sebeple, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Windsurf yazın en güzel, en sağlıklı sporu, aynı zamanda heyecanı doruklarda yaşatıp kişisel gelişime de katkı sağlıyor. Bir de tabi izleyici kitlesi var. Eğitim düzeyi yüksek bir kitleden bahsediyoruz. Bu çok önemli.

- Şu an denizde, şampiyonluğu kovaladığımız bir yarış var mı?

Kulübümüzden, Milli Takım sporcularımız IQFIOL Y&J Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen Fransa'da yarışıyor. Hem Avrupa hem Dünya Şampiyonumuz olan Parla Kabasakal da kürsü için mücadele ediyor.

KARAR VERME BECERİSİ VE ÖNGÖRÜ KAZANDIRIYOR

- Windsurf'ün çocuklar üzerindeki etkisinden bahsedebilir miyiz?

Bu spor, sağlık ve direnç gelişimi açısından çok iyi. Yapanın burnu bile akmaz. Windsurf, çocukların öngörülerini geliştirir, karar verme ve kendini yönetebilme yeteneklerini en üst seviyeye çıkarır. Beden ve fiziken yaşanan gelişmeye paralel olarak duygusal zekalarını da geliştirir.

- Herkes katılabiliyor mu?

Yaş fark etmeksizin herkesin katılabileceği bir spor. Biz kulüp olarak yeni başlamak isteyenler için temel windsurf ve yelken eğitimi veriyoruz. Özellikle yazın tüm çocukları bekliyoruz.

HER ALANDA BAŞARI ŞARTI

- Genç yetenekleri keşfetmek nasıl bir duygu?

Yetenek keşfetmek ve yeteneği geliştirmek çok güzel ve özel bir duygu. Ancak bizim için yalnızca yetenek yeterli değil, kulübümüze katılacak olanlarda başarı ve dürüstlük kriterlerini de arıyoruz. Başarı kriterimiz yalnızca windsurf için geçerli değil. İstiyoruz ki çocuklarımız derslerinde de başarılı olsun. Ailelerin çocuklarının arkasında duruyor olması da bizim için çok önemli. Tüm bunların birleşimiyle erişilen "altı dolu başarı" bizim için büyük bir gurur kaynağı oluyor.