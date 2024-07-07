Sosyal medya başarı şifresi: GEN Z

Her geçen gün pazarlama dünyasının dinamikleri içinde büyük bir yer edinen Z kuşağı, kendi sosyal medya kurallarını yaratıyor. Z kuşağı için etkili bir sosyal medya stratejisi oluşturmak onların tercihlerini, değerlerini ve davranışlarını anlamayı gerektiriyor. İhtiyaçlarına ve ilgi alanlarına duyarlı olarak onlara samimi bir iletişim tonuyla seslenmek ise oldukça kritik. Bu demografi için bir sosyal medya stratejisi geliştirirken dikkate alınması gereken bazı temel unsurların olmazsa olmaz olduğunu belirten İletişim Danışmanı Sibel Selvi, Z kuşağına uygun sosyal medya stratejilerini anlattı.

ŞEFFAFLIK, GERÇEKLİK VE HIZ

Gen Z, özgünlüğe ve şeffaflığa değer veriyor. Gerçek olmayan içeriği hızla tespit edebiliyor, tepkisini göstermekten çekinmiyor. Dolayısıyla Z kuşağına yönelik içerikler gerçek deneyimleri yansıtmalı ve markanın değerlerini doğru bir şekilde anlatmalı. Z kuşağının tüketme hızı ise herkesin malumu. Bu noktada Z kuşağının dinamiklerini yakalayan, onların hayat ritmine ayak uyduran ilgi çekici, eğlenceli ve bilgilendirici kısa videolar oluşturmak dikkatlerini çekmeye yardımcı olabilir. Bir diğer stratejik yaklaşım ise görsel ve video merkezli içerikler... Gen Z oldukça görsel ve metin yerine video içeriğini tercih eder. Bu aşamada marka, mesajını etkili bir şekilde iletmek için görsel olarak çekici grafikler, videolar ve etkileşimli öğeler kullanabilir.

KATKIDA BULUNMAYI SEVİYOR

İletişimin içinde olan herkes mutlaka 'içerik kraldır' sözünü duymuştur. Elbette zaman içerisinde içeriğin tanımı ve kapsamı da değişti ve konu Z kuşağı olduğunda artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler kral oldu diyebiliriz. Gen Z, katılmayı ve katkıda bulunmayı seviyor. Bunun bir farklı versiyonu ise katılımı teşvik eden içeriktir. Katılım ise etkileşim demektir. Dolayısıyla katılımı ve etkileşimi teşvik eden içerik oluşturmakta büyük fayda var. Anketler, testler, soru-cevap oturumları ve canlı yayınlar, Gen Z'yi sürece dahil etmenin ve markaya bağlı hissetmelerini sağlamanın etkili yollarıdır. Gen Z, sosyal ve çevresel sorunlar konusunda oldukça tutkulu. "Görmedim, duymadım bilmiyorum" formülünü uygulayan markalara karşı ise tepkili. Bu noktada Z kuşağı toplumsal ve sosyal olaylar karşısında markalardan ses yükseltmesini, tepki vermesini, somut adımlar atmasını bekliyor. Herkes özel hissetmek istiyor ama Z kuşağı özel olduğunu biliyor ve markalar tarafından özel olduğunun da bilinmesini istiyor. Dolayısıyla kişiselleştirilmiş içerikler onlar için çok önemli. Bu noktada markalar kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri ve bilgileri sağlamak için mesajlaşma uygulamalarını ve sohbet robotlarını kullanabilir. Söz konusu kişiselleştirilmiş içerik olduğunda gizlilik de devreye giriyor. Gen Z, veri gizliliği konusunda endişeli. Onların verilerinin güvende olduğundan emin olmasını sağlamak ve bilgilerinin nasıl kullanıldığı konusunda şeffaf olmak çok önemli.

ÇEVİKLİK VE TUTARLILIK

Z kuşağına dokunmak isteniyorsa Z kuşağı gibi düşünülüp hareket edilmeli. Bu noktada en son sosyal medya trendlerinden haberdar olunmalı ve stratejiler buna göre uyarlanmalı. Gen Z'nin tercihleri ve davranışları hızla değişiyor, bu nedenle çevik kalmak önemli. Sahne arkası içeriği, promosyonları ve güncellemeleri sergilemek için hikayeler kullanılabilir. Elbette platformlar arası tutarlılık her zaman korunmalı.