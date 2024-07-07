Ünlü mucitlerin gölgede kalan icatları

Bugün kullandığımız ve işimizi kolaylaştıran ne kadar alat ve teknolojik gelişme varsa hepsini ünlü mucitlere borçluyuz. Bilim insanları yaptıkları deneme ve yanılmalarla işimizi kolaylaştıracak pek çok icada imza attı. Günümüze kadar gelen icatların yanında pek çok başarısız denemeleri ve ünlü icatlarını gölgede bırakan buluşları da var... Peki telefonun mucidi Alexander Graham Bell'in metal detektörü, Nikola Tesla'nın uzaktan kumandalı tekne, Benjamin Franklin'in cam armonika, Leonardo da Vinci'nin dalgıç elbisesi ve robot şövalye icat ettiğini biliyor musunuz?

Robot şövalye Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci, 1495'te dişliler ve tekerleklerle dolu bir robot şövalye taslağı çizdi. 2000'li yılların başında mühendis Mark Rosheim, sanatçının tasarımını küçük bir robot yaratmak için kullandı.

Oy makinesi Thomas Edison

Edison'un ilk patentli icadı yasal oylama süreçlerine dahil etmek istediği bir oy kayıt makinesiydi. Ancak politikacılar bu fikirden hoşlanmadı çünkü bu icat oy sürecini çok fazla hızlandırabilir ve bazı hile yapma tekniklerini önleyebilirdi.

Bisiklet / Wright Kardeşler

Wright Kardeşler, uçakların mucidi olmanın yanı sıra bisiklet de icat ettiler. Kardeşler, St. Clair ve Van Cleve ismini verdikleri bir bisiklet yaratmıştı.

Dalgıç elbisesi / Leonardo Da Vinci

Tüplü dalış için kıyafet tasarlayan Leonardo da Vinci, bunun denizde gelebilecek saldırılara karşı yardımcı olacağını umuyordu. Elbise deriden yapılmıştı ve hava için tüpleri vardı. Da Vinci ayrıca ordu için yaklaşık 25 metre genişliğinde bir arbalet tasarladı. Asıl amaç düşmanları korkutmaktı.

Kozmetik krem / George Washington Carver

Carver'ın icat ettiği kozmetik krem yer fıstığından yapılmıştı, salisilik asit ve parfüm içeriyordu ve renk verme si için toz eklenmişti.

Fotokopi makinesi James Watt

İskoç mucit James Watt, özellikle buhar motoru üzerindeki çalışmalarıyla tanınıyor, ancak kendisi 1780'de bir fotokopi makinesinin de patentini aldı.

Konuşan oyuncak bebek/ Thomas Edison

SONUNDA Edison, korkunç konuşan bir oyuncak bebek piyasaya sürdü. Edison'un konuşan bebeklerinin her biri 0,6 metre uzunluğunda, 4 kilo ağırlığındaydı ve Edison'un fonograf teknolojisinin minyatür bir versiyonuyla donatılmıştı. Bebeğin sırtına bir manivela sokup çevirerek "konuşmasını" sağlayabiliyordunuz. Ancak bebekler kolayca kırılıyordu ve oldukça korkunçlardı. Üstelik maliyetleri çok fazlaydı.

Helikopter uçak / Nikola Tesla

Tesla bir de uçak yaratmak istiyordu. Aldığı son patent 'helikopter uçağı'na aitti. Dönen kanatları olan bir helikopterle aynı şekilde havaya uçacaktı. Gökyüzüne ulaştığında cihaz yan tarafa dönecek ve kanatlar bir uçak pervanesi gibi hareket etmeye başlayacaktı. Ayrıca uçak gibi kanatları da vardı.

Cam armonika / Benjamin Franklin

1700'lerin ortalarında Franklin bir enstrüman yarattı: armonika. Aletin her nota için farklı renklere boyanmış 37 cam kasesi vardı. Armonika oldukça popüler hale geldi; Marie Antoinette çalmayı öğrendi ve hem Mozart hem de Beethoven enstrüman için müzik besteledi.

Ayak ısıtıcıları / Maria Beasley

Maria Beasley, geliştirilmiş cankurtaran salı patentiyle tanınıyor. Ancak onun daha az bilinen başka icatları da var. Patentini aldığı geliştirilmiş ayak ısıtıcı cihazı, ekmek yoğurma makinesi ve trenleri raylarda sabit tutan cihaz bunlardan bazıları...

Metal dedektörü Alexander Graham Bell

1881'DE Başkan James Garfield, Charles Guiteau tarafından vurulduktan sonra doktorlar kurşunun yerini bulmakta zorlanmışlardı. Böylece Bell, bir elektromanyetik cihaz yaptı. Bu cihaz metalin alandaki yerini tespit ediyordu. Cihazı Garfield üzerinde iki kez kullandı ama kurşun asla bulunamadı. Bunun sebebi muhtemelen Garfield'ın yatağının metal ağ içermesiydi. Hızlı gemi / Alexander Graham Bell ve Casey Baldwin

BELL, mucit arkadaşı Casey Baldwin ile birlikte yarattığı tekneyle dünya rekoru kırdı. Bu tekne, 18 metreden daha uzundu ve saatte 112 kilometreden daha hızlı gidiyordu. Teknenin altındaki yüzgeçler, onun inanılmaz bir hızda hareket etmesine yardımcı oluyordu.

Yenilikçi bir klima / Maria Telkes

MARİA Telkes, doktorasını aldıktan sonra 1920'lerde ABD'ye göç etti. 1940'larda MIT'de güneş enerjisi alanında önemli bir mucit haline geldi. Ancak 1970'lerde başka bir icat da gerçekleştirdi. Bu cihaz geceleri serin havayı depolamak için tuz kullanan bir tür klimaydı.

Hızlı yüzmek için tahta kürek/ Benjamin Franklin

Benjamin Franklin, 11 yaşındayken, daha hızlı yüzebilmek için bileğe bağlanan tahta kürekler icat etti. Ürün işe yaradı ama çok ağır oldukları için taşıması biraz yorucuydu.

Elektrikli kalem / Thomas Edison

Edison ayrıca kağıt üzerinde tutulduğunda delikler açabilen ve aynı anda birden fazla metnin kopyasını çıkarabilen bir elektrikli kalem de icat etti. Bir süre başarılı olsa da sonunda gözden düştü. Ancak Samuel F. O'Reilly, elektrikli dövme iğnesini icat ederken bundan ilham aldı.