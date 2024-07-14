Çeşme’nin serinleten eğlenceli aktiviteleri

Yazın en sıcak günlerinde serinlemenin, serinlerken de eğlenmenin en keyifli yolları, elbette ki hem suyun içinde hem de suyun üstünde yapılan aktivitelerdir. Kimileri akaryakıt ve motor gücüyle, kimileri rüzgar yardımıyla kimileri de insan kuvveti ile giden birbirinden farklı ürünler, sıcaktan bunalan kişilere farklı alternatifler sunuyor.

Suyun üzerinde dengede durmaya çalışanlar, eğlenceye ekip halinde katılanlar, son sürat denizi yarıp geçenler, denizin üzerinde paraşütle gezenler ve daha pek çok yöntemden faydalanan eğlence tutkunları, bunaltan yaz günlerini serinleten maceralarla geçiriyor.

Çeşme'nin rüzgarlı denizi, kitesurf yani uçurtma sörfü tutkunlarını buluşturuyor.

AKSİYON SAHNESİ GİBİ

Hız ve adrenalin sevenlerin tercihlerine uygun olarak tasarlanan ekstrem su taşıtları da serinlerken macera yaşamak isteyen pek çok tatilcinin öncelikleri arasında geliyor. Zaman zaman tehlikenin de eksik olmadığı bu aktivitelere ortak olan vatandaşlar, farkında olmadan suyun üzerinde muhteşem görüntülere imza atarken, bazen de aksiyon filmlerinde görmeye alıştığımız manzaralar ortaya çıkıyor. Yüzmeye alternatif olarak en çok tercih edilenlerin başında ise windsurf, kitesurf, sup-stand up paddle (kürek sörfü), jet ski, sea scooter, jetsurf, muz botu, deniz ringosu, wakeboard (su kayağı) ve parasailing (deniz paraşütü) geliyor.