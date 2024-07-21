İskoçya’dan gelip Marmaris kedilerine annelik yaptı

Jean Luise Thirkill, 31 yıl önce tatil için İskoçya'dan tatil için geldiği Marmaris'e yerleşti. Kendisini hayvanlara adayan Thirkill'e belediye de destek verince bir barınak kurarak sahipsiz kedilere umut ışığı oldu. Hayvanseverliğiyle tanınan Thirkill, toplumda hayvan haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyerek, örnek bir yaşam sürüyor. Armutalan Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde gönüllü olarak hizmet veren Thirkill, merkezin kapanması üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak pes etmeyen Thirkill, 10 yıl önce Ula'da 3,5 dönümlük bir arazi kiralayarak buraya taşındı.

İNGİLTERE'DEN ÖDÜL

Yeni barınağında 140 kedi, 12 köpek, 2 eşek ve bir at ile ilgilenen Thirkill, kendisine tahsis edilen binayı hayvanlar için ideal bir bakım merkezi haline getirdi. "66 yaşına geldim ve ilk kez mutluyum diyebilirim" diyen Thirkill, Marmaris'ten ayrılırken kimsenin kendisine teşekkür etmemesine rağmen, özverisi ve sevgisiyle sokak hayvanlarına yeni bir yuva sağlamaya devam ediyor. 2004 yılında İngiltere'deki Uluslararası Hayvan Sosyal Yardım Fonu'ndan (International Funding For Animal Welfare- IFAW) ödül alan Thirkill, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden 109 kişi tarafından bu ödüle layık görüldü. Thirkill'in bu örnek davranışları, hayvanseverler tarafından büyük takdir topluyor.