2 bin yıllık çarşıda turistik tur

Birçok tarihi mekânı kucaklayan İzmir'in 2 bin 400 yıllık Kemeraltı Çarşısı, Helenistik dönemden beri kentin alışveriş merkezi. İzmir'in sosyal, kültürel ve ticari hayatına yön veren, şehrin gelişimine ivme kazandıran önemli bir yer. Zamana inat, aktarları, bakırcıları, ayakkabıcılarıyla Saat Kulesi'nin ardından Agora'ya uzayan bölgede misafirlerine eğlenceli alışveriş keyfi yaşatıyor. Çarşı içinde yaklaşık 2 bine yakın tescilli tarihi bina bulunuyor. Aynı zamanda kiliseleri, camileri sinagogları ile 3 dinin de ahenk içinde uzun yıllar yaşadığı bir bölge. Kemeraltı Çarşısı ve çevresini kapsayan İzmir'in Tarihi Kent Merkezi, Nisan 2020'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil oldu. Kemeraltı Çarşısı her ne kadar ticari bir yer da olsa tarih ve kültür yuvası. Sayısız görülecek yerler, gezilecek dükkan, tadılacak lezzet barındırırken birçok ibadethane, müze, han ve alışveriş yerine sahip. Biz elimizden geldiğince listelemeye çalıştık.

HAVRA SOKAĞI

Küçük Karaosmanoğlu Hanı ile başlayan 929 numaralı Havra Sokağı ismini, etrafında yer alan sinagoglardan almaktadır. Uzun süre Musevilerin yaşadığı ve ibadet ettiği bölge cumhuriyet yıllarında meyhaneler ve alışveriş bölgesi olarak da anılmaktaymış. Günümüzde hala şarküteri, balık, meyve-sebze açısından ucuz, çok taze ve lezzetli ürünler bulabileceğiniz, beş duyuya da hitap eden bir sokak. Sokağın sonu Agora Ören Yeri'ne çıkıyor.

BALIK PAZARI

Kemeraltı'nın Başdurak bölgesinde yer alan Balıkçılar Çarşısı ve Pazarı eskiden balık hali olarak kullanılmaktaydı. Belediyenin çalışmasıyla yıkılıp yeni ve modern bir görünüme sahip pazarda dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başlamıştır.

İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ

Opera ve bale binası eskiden Elhamra Sineması olarak hizmet vermekteydi. Bina 1920'lerde yapılmış olup Milli Kütüphane'nin mülkü olarak geçiyor. 1982 yılından itibaren Opera ve Bale ile çeşitli sahne sanatlarına ev sahipliği yapan mekan günümüzde de aktif.

MİLLİ KÜTÜPHANE

Konak Katlı Otoparkı'nın yanındaki Milli Kütüphane, 1912 yılında kurulmuş. Hala aktif olan kütüphane, Türkiye'nin en büyük 5 milli kütüphanesinden biri.

BAŞDURAK CAMİİ

Anafartalar Caddesi üzerinde devam ettiğinizde solda kalan Başdurak Camii 1652 yılında inşaa edilmiş. Tek minaresi olan caminin avlusu üstte olup caminin altında 2018 yılında İzmir Ticaret Odası tarafından yaptırılan Başdurak Çarşısı bulunmaktadır. İzmir'de üzerinde padişah tuğrası olan tek camidir.

KESTANEPAZARI CAMİİ

Havra Sokağı'nın karşısından girdiğinizde karşınıza çıkan Kestanepazarı Camii, Kemeraltı'nın en aydınlık camisi olarak biliniyor.

KEMERALTI CAMİSİ

Sebilin hemen solunda yer alan Kemeraltı Camisi, bir medrese ile 17. yüzyılda Çavuşzade Ahmet Ağa tarafından inşaa ettirilmiş.

ABACIOĞLU HANI

2007 yılında yaptırılan restorasyonla son derece modern ve bir o kadar da tarihi görüntüsünü koruyan bir görünüme kavuşan Abacıoğlu Hanı'nın eski adı Balcılar İçi Hanı'dır. Restorasyon projesi ile mimari tasarım ödülü almıştır. Eskiden meyve-sebze hali olarak kullanılan han 18. Yüzyıl'da yaptırılmış. Günümüzde Yolo, Ayşa ve Mutfak Atölyesi gibi restoranlara ev sahipliği yapar.

PİYALEOĞLU HANI

Abacıoğlu Hanı'nın yanında yer alan Piyaleoğlu Hanı'nın 18. yüzyıllarda araç garajı olarak kullanıldığı düşünülüyor. Günümüzde en çok içindeki kafeteryalarda dinlenme amaçlı kullanılıyor. Ayrıca han içinde dönem dönem sanat sergileri ve atölyeleri açılıyor.

ARAP HANI

Anafartalar üstünde devam ederken sağda yer alan Arap Hanı, giysi satıcılarının yer aldığı genişçe bir han. Yıllar içerisinde avlu özelliğini yitirmiş.

yıllık tarihi olan han avlusu günümüzde restaurant olarak kullanılmakta ve L'Agora Old Town adıyla butik otel olarak işletilmektedir.

BÜYÜK DEMİR HANI

Kestane Pazarı Cami'nin solunda yer alan Demir Hanı adından da anlaşılacağı üzere metal işlemesi yapılan atölyelerin bulunduğu tarihi bir han. Ancak özelliğini büyük oranda yitirmiş ve aktif sadece birkaç işletme bulunmaktadır.

KIZLARAĞASI HANI

Şüphesiz İzmir'in en popüler hanıdır. Hacı Beşir Ağa tarafından 1744 yılında yaptırılan han, Çuha Bedesteni ve Cevahir Bedesteni olarak 2 farklı kapalı çarşıdan oluşmaktadır. Hanın ortasındaki avluda ve üst katta kahve içip dinlenebilirsiniz. Hanın zemin katında hediyelik eşyacılar, değerli taş ve takı aksesuarlarıyla birlikte çok sayıda turistik mağaza yer alır. Kızlarağası Hanı'nın üst kadında ise sahaf, antikacı, değerli taş atölyeleri yer alıyor. Özellikle üst katın mistik bir havası olduğunu söylemek mümkün.

ÇAKALOĞLU HAN

Kızlarağası Hanı'nın Çuha Bedesteni kapısından 10 metre ileride sağda yer alan Çakaloğlu Hanı 18. yüzyılda Mısır'dan gelen ürünlerin ticaretinin yapıldığı, virane halde duran ancak estetik özelliğini koruyan tarihi bir yapıdır. Tam olarak 1806 yılında inşaa edildiği düşünülüyor. 2 büyük demir kapıdan oluşan hanın deniz tarafı çıkışında bir de çeşme bulunmaktadır.

KAVAFLAR ÇARŞISI

Çankaya Fevzipaşa Caddesi üzerinde oldukça uzun bir biçimde paralel bulunan çarşı, 1929 yılında yaptırılmış. Günümüzde hala birçok tekstil imalathanesi ve manifaturacı aktif olarak çalışıyor.

TARİHİ AHMET AĞA KONAĞI

Anafartalar Caddesi'nde Oska Pasajı'ndan iki sonraki sokaktan sağa döndüğünüzde karşınıza Ahmet Ağa Konağı çıkar. Uzun yıllar metruk durumda olan bina, büyükşehir belediyesi tarafından restore edilmiş. Binanın selamlık kısmı eskiden kütüphane olarak kullanılıyordu.

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ

1800'LÜ yıllarda Belediye Binası olarak inşaa edilen ve TBMM Egemenlik Binası'nın arkasında yer alan sanat galerisinin ana girişi Çankaya tarafında. İsmi merhum gazeteci Çetin Emeç'ten gelmektedir. Genellikle resim sergilerine ev sahipliği yapıyor.

KEMERALTI KAPALI ÇARŞISI

Lokasyonu sebebiyle çok popüler olmayan ancak çok güzel kesme taşlardan oluşan ferah bir çarşıdır. İçinde ufak birçok dükkan bulunuyor. Bir kapısı PTT binasına bir kapısı Kemeraltı Camii'ne çıkar. Ayrıca Anafartalar Caddesi'ne bakan 2. girişi de mevcuttur.

ALİ PAŞA MEYDANI VE ÇARŞISI

Ali Paşa Meydanı'ndaki şadırvan oldukça büyük olup bu meydan öğle yemekleri için Kemeraltı ziyaretçileri ve çalışanları tarafından tercih ediliyor. İskender kebap ve Manisa kebabı tadabileceğiniz bu meydanda öğlen çalgıcılar da size eşlik edebilir. Meydan eskiden at arabası imalatı amacıyla kullanılmaktaymış

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