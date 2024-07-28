Albüm yapmak çok eskide kaldı

Sevilen şarkıcı Serra Arres, uzun bir aranın ardından, "İkimizin Yangını" şarkısı ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Geçtiğimiz yıl ilk şarkısının klibini İzmir'de çeken Arres'in, Bestesi Derya Bedavacı'ya, müziği Sinan Özşeker'e ait olan "İkimizin Yangını" şarkısına da Kemal Başbuğ yönetmenliğinde yaklaşık 12 saat süren bir klip çekildi. Genç ve yetenekli şarkıcıya biz sorduk o cevapladı...

- Müziğe nasıl başladınız, hedefl eriniz nelerdir?

16 yaşında müziğe başladım. Müziğe olan tutkum her zaman içimde vardı ve bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Önemli olan tek şey ailenin desteğidir; ailem elini uzattı ve o günden bugüne hiç bırakmadılar. Ailemi çok seviyorum. Herkesin bir hayali vardır, benim hayalim tabii ki de çok iyi yerlerde olmak, sesimi herkese duyurmak, onlarla iç içe olmak. En büyük hayalim budur, inşallah bunları da göreceğiz.

- Bu şarkı sizin için neden önemli veya özel bir anlam taşıyor?

Her şarkının bir hikayesi vardır. Önemli olan bu şarkının bana hissettirdiği duygudur. Şarkıyı ilk dinlediğimde benim yüreğime dokunduysa, herkesin yüreğine dokunacak bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Her şarkı okunmaz, önemli olan o şarkının üstümüze oturması, o duyguyu, o içtenliği, o samimiyeti vermesidir. Karşı taraf dinleyici bunu hissediyorsa, ne ala, demek ki doğru yoldayız. Ben severek o duyguyu vererek okumasını yaptım, çok da mutluyum. Bu şarkıyı buluşturan dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

- Artık birçok sanatçı albüm yapmıyor. Sizin albüm planınız var mı?

Albüm yapmak artık eskide kaldı. O zamanlar bu kadar pahalılık yoktu, şimdi ise sadece bir şarkıyı yapmak daha da zorlaştı.

Ben albüm yapma taraftarı değilim. Daha önce ilk albümde on şarkı yapmıştım, tek tek single çıkartmak bu zamanda çok mantıklı.

- İkimizin Yangını şarkısına geri dönüşler nasıl?

Şükürler olsun, o kadar güzel geri dönüşler aldım ki, o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel beğeniler, o kadar güzel paylaşımlar...

Bunları gördükçe mutluluğum artıyor. Yeni tarzımı herkes sevdi, işte "sen busun, Serra" dediler. İyi ki bu şarkıyı bana getirdiler, iyi ki okumuşum. Şarkının içine girip yaşayarak okumak ve bunu dinleyicilere sunmak, o duyguyu hissetmelerini sağlamak gibi güzel bir duygu yok. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, iyi ki varlar.

- Yeni müzikal yönünüz veya tarzınız hakkında bize biraz daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Yeni müzikal yönüm daha başarılı sanırım, kendimi buldum bu şarkıda. Her tarzı okuyabiliyorum ama üstüne oturan tarz arabesk oldu. Hani o kadar kıyafet denersin, olmaz, aradığını bulamazsın; ya da üstüne yakışmaz, hep bir arayış içerisinde olursun. Ben o arayışın içerisinde sanırım kendimi tam anlamıyla buldum. Şu anki tarzım ve stilim beni yansıtıyor. Yeni beni sevdim.

- Modayla aranız nasıl? Takip ediyor musunuz?

Moda deyince ben, ben bana yakışanı alırım. Moda diye her şeyi almak mantıksız. Önemli olan o kıyafeti üstünüzde taşımaktır ve yakışması gerekiyor. Kıyafet konusunda çok dikkatli ve seçiciyim, tarzımı seviyorum.

AŞK DİYE BİR SEY YOK!

- Klipte yalnız bir kadın var. Aşk için birçok tanım söylenir. Sizce aşk ne demek?

Aşk mı? Aşk demeyelim, sadece alışkanlıklar vardır. Aşkın açılımı zaten hoşlantıdan başlar, ilerledikçe zaman verdiğinizde sevgiye dönüşür. Sevgiden sonra alışkanlıklar başlar. Sevginin büyüsünü bozmamak gerekiyor, bozulduğu an ayrılık geliyor. Buda kaçınılmaz bir son oluyor. Bence her şeyin oluruna bırakmak gerekiyor; giden gidiyorsa da gitsin, zaten gitmiş. Kimse için üzülmeye meyil vermemek lazım, benim düşüncem bu.

"İZMİR'DEKİ HUZUR HİÇBİR YERDE YOK"

- Bu sene tatil yapma fırsatı bulabilecek misiniz? Tercihiniz neresi olurdu?

Canım İzmir'im, ikinci memleketim. Her sene olduğu gibi vazgeçemediğim yerimizdir, devamlı giderim. Orada aldığım huzuru hiçbir yerde alamıyorum.

"DAMAR ŞARKININ YAZI KISI OLMAZ"

Son dönemde tartışılan "Yazlık kışlık şarkı olur mu?" sorusuna ise "Bence kesinlikle olmaz. Aşk ve duyguların yazı kışı olmaz. Ayrıca yaz aşkları çok kısa ve daha ağır darbelerle bitiyor. Ayrılıklardan sonra en çok damar şarkılar dinleniyor" dedi.