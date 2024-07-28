Can dostunuz rahat bir nefes alsın

Kedi ve köpeklerde astım ve alerjik hastalıklar, gerek mevsim değişimlerinden dolayı gerekse değişen çevresel şartlar nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Tüylü dostlarımızın, yaşam kalitelerini etkileyen ve tedavi edilmedikleri takdirde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen astımdan korunmanın yöntemlerini anlatan Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, "Alerjileri ve astımı yönetmek hastanın yaşam kalitesi için kritik öneme sahiptir. Ayrıca akciğerlerde şekillenen kronik bronşit gibi sık sık alerjenlere maruz kalma ve uzun süre bu reaksiyonu geliştirmek; yumuşak doku olan akciğerlerde yara izine benzeyen fibrinöz gibi geri dönüşümsüz hasarlar bırakır" dedi. Çelikten tüylü dostlarımızın sağlıklı ve konforlu yaşam sürmeleri için; astımı önlemeye ve kontrol altına almaya yardımcı olabilecek ipuçlarını şöyle sıraladı:

Düzenli Veteriner muayenesi:

Düzenli veteriner ziyaretleri, astım veya alerjilerin şiddetli hale gelmeden önce yakalanmasına ve yönetilmesine yardımcı olabilir.

Astım, bronşit ve alerjiler gibi sağlık sorunlarının çözümü birkaç günlük tedaviyle mümkün değildir. Bu yüzden patili dostlarımızın düzenli olarak veteriner kliniğinde akciğer röntgenleri çekilmeli; tedavi öncesi ve sonrası görüntüleri kıyaslanmalı ve tedaviye devam etme veya reçeteyi değiştirme seçenekleri düşünülmelidir. Bu rahatsızlıklardan muzdarip hastalara antihistaminikler, gerekirse kortizon tedavileri, ödem attırıcılar kullanılabilmekle birlikte eve nebulizatör dediğimiz solunum yoluyla akciğerlere ilaç veren cihazlardan da almayı önerebiliyoruz.

Temiz bir ortam sağlayın:

Kedi veya köpeğin yaşadığı alanın hijyenini sağlamak çok önemlidir. Ayrıca üzerine yattığı minderi varsa bu minderi de sık sık yıkamak ancak parfüm içeren yumuşatıcı ve deterjan gibi maddeleri dikkatli kullanmak gerekir.

Toz, polen ve küf tüylü dostlarımızda alerjik reaksiyonları veya astım ataklarını tetikleyebilir.

Hava temizleyicileri kullanın:

Astım hastası bir dostunuz varsa evinizde hava temizleyicileri kullanmak, havanın filtrelenmesini sağlar ve yaşam kalitesini artırır.

Temizlik esnasında izolasyon:

Ev temizliği yaparken küçük dostunuzu bir odada izole edin. Ev süpürüldüğünde tozlar havaya kalkar ve küçük dostunuz bu tozları soluyabilir. Ayrıca evi sildikten sonra kurumadan ve evi havalandırmadan evde gezmelerine izin vermeyin. Temizlik tamamen bittikten sonra küçük dostunuzun evde özgür kalmasını sağlayın. Evde sigara içilmemesi: Sigara insan sağlığına ne kadar zararlıysa hayvan sağlığına daha da zararlıdır.

Parfüm ve deodorant:

Kedi ve köpeklerin bulunduğu odada deodorant ve parfüm sıkılmamalıdır. Özellikle astım tanısı konulduysa bu duruma çok dikkat edilmelidir.

Pet dostu temizlik ürünleri: Temizlik malzemeleri küçük dostumuzun yalaması, soluması cildine değmesi gibi riskler taşır bu yüzden buna uygun ürünleri seçmek gerekir.