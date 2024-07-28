Kumaş fabrikasından Hollywood setlerine

Hollanda'da yaşanan Manisalı Kenan Avcı (54), Hollywood filmlerinin aranan oyuncusu oldu. Geçen yıl Hollywood menajeri Varol Porsemay tarafından keşfedilen ve bazı filmlerde rol alan Avcı, yapım aşamasındaki 3 film için teklif aldığını, yeni projeler için görüştüğünü söyledi...

Sosyal medyada tanıştığı bir arkadaşı vasıtasıyla bir Hollywood Master's grubu ile tanışan Avcı, "2023 Haziran ayında Hollywood menajeri Varol Porsemay tarafından keşfedildim ve hayatıma yeni bir sayfa açıldı. Boiling Point (Kaynama Noktası) filminden Avrupa'nın en büyük Mafia Babasını oynama teklifi gelince dünya starları ile kamera karşısına geçmek büyük bir heyecan ve gurur verici oldu" dedi.

Her yıl tatil için memleketi Manisa Salihli'ye gelen Kenan Avcı, Hollanda'da bir kumaş fabrikasında çalışıyor.

Geçtiğimiz Aylarda İstanbul'da Hollywood film sanatçıları ile birlikte olduklarını anlatan Avcı, proje aşamasında olan üç filmde oynamak için teklif aldığını belirtti. Avcı, "Bu proje gerçekleştirilirse Ekim ayından itibaren İstanbul'da olacağım. Hollywood film sanatçılarının da rol alacağı bu film Türkiye'nin ilk aksiyon filmi olacak. Senaryoyu okudum. Güzel bir film olacak. Projede Baş Gardiyan rolünü canlandıracağım" şeklinde konuştu.