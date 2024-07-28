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Suda eğlenceli saatler

Çeşme plajlarında deve güreşi yapanlar, birbirlerini ıslatıp kızdıranlar, denizde pinpon, voleybol oynayanlar eğlenceli görüntüler sergiliyor. Kıyıdan bakanları özendiren eğlenceli oyunları sizler için derledik.

HABER MERKEZİ
Suda eğlenceli saatler

Sıcak yaz günlerinde denize ve havuza girip serinlemenin yanı sıra birçok aktiviteyle suyu daha da eğlenceli hale getirenler var. Karada yapılan voleybol, hentbol, Amerikan futbolu, frizbi, pinpon ve deve güreşini suyun içinde gerçekleştirenler, serinlerken keyifli vakit geçirebiliyor.

Kendisini sadece yüzmekle sınırlandırmayan genç-yaşlı herkes, farklı alternatiflerle sıcak havanın acısını çıkarabiliyor. İnsan doğasında olan yarışma ve kazanma içgüdülerini doyasıya yaşayan tatilciler, sarf ettikleri efor neticesinde terleyip yorulsalar bile suyun verdiği serinlikle durumu dengeleyebiliyor.

Yarı spor yarı eğlence şeklinde olan bu aktivitelerin dışında en yaygın olan alışkanlıklardan biri de birbirine su fırlatma. İster en pahalı beach clublarda ister halk plajında isterse de havuz partisinde olsun, her Türk'ün mutlaka arkadaşını veya bir yakınını ıslatma çabası bulunur.

Fiziki olarak suyun içinde zaten ıslak olan kişiyi ıslatma şakası, yıllar geçse de değişmeyecek yaz modasının başında geliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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