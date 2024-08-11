İlişkilerimiz bizi yoracak

KOÇ: Sorumluluklarınızı unutmayın

İletişim gezegeniniz Merkür geri gidiyor. Satürn ve Neptün bilinçaltı ve çalışma evinizde Retro durumunda. Gecikmiş terfileriniz gündeme gelecek. Geçmişin sorunlarını çözmek için önünüze güzel bir fırsat çıkıyor. Sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Çevresel faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacağınız bir hafta içindesiniz.

Yardımseverliğiniz bazen sizin aleyhinize gelişiyor. Bu dönem her şeyden etkileneceksiniz.

BOĞA Eski dostlarınızı özlüyorsunuz

Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bu dönem eski dostlar sizin için çok daha önemli. Dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz. Beraber çalıştığınız kişilerin özel sorunlarıyla yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız.

İKİZLER: İşlerinizi ihmal etmemelisiniz

Bu dönemde çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir. Fakat, bu ilişkinin uzun vadede size zarar vereceğini düşünerek adımlarınızı çok dikkatli atmalısınız. Gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir. Retro Merkür aile ve yuva evinizi etkiliyor. Venüs yine aile evinizde Retro Merkür'e eşlik ediyor. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

YENGEÇ Karamsarlığa kapılmayın

Merkür Retro'su sizi olumsuz etkiliyor. Enerjinizin düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir.

Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlamanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor. Bu dönem çevreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz.

ASLAN Takıntılarınızı gözden geçirin

Güneş burcunuzda ilerliyor. Merkür Retro durumunda. Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almamak gibi sorununuz olduğu için, bu hafta istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Kafanızın karışmasına izin vermemeli ve karşınızdaki kişilere ciddi bir yaklaşım göstermemelisiniz. Aceleci tavırlarınız yüzünden bazı şeyleri eksik ortaya çıkaracaksınız. Dağınıklığınıza bir önlem almalısınız.

BAŞAK Tavırlarınızı gözden geçirin

Merkür kişisel evinizde Retro durumunda. Venüs burcunuzda ilerliyor. Eski düşüncelerinizi gözden geçirmek ve içsel sesinizi dinlemek için tam zamanı. Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken, aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz.

Bu hafta mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındaki giz peresini kaldırabilirsiniz. Kesin tavırlarınız önemli. Kişisel isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir hafta. Direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız.

TERAZİ Ertelediğiniz seyahatleri yapmalısınız

Etrafınızda daha duyarlı bir şekilde bakmanızda fayda var. İletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz. Özverili davranışlarınız takdir görecek. Satürn ve Neptün sağlık ve çalışma iletişim evinizde geri giderken Satürn bazı konulara açıklık getiriyor. Çevrenizle uzun zamandır kaybettiğiniz iletişimi tekrar kurmak için önünüze bir çok fırsatı sunuyor. Uzun zamandır ertelediğiniz seyahatleri yapabileceksiniz.

AKREP Acele karar vermeyin

Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek. Fakat Merkür Retro'sunu düşünerek temkinli olmalısınız. Yoğun çalıştığınız projeleriniz size pozitif sonuçlar getirmeye başlayacak. Hızlı düşünüp acele karar vermemeniz gereken bir hafta içindesiniz.

YAY Evinizi ve ailenizi önemseyin

Satürn ve Neptün aile ve yuva evinizde geri gidiyor. Aynı zamanda finans evinizin gezegeni olan Satürn den önemli destekte alıyorsunuz.

Evinizde ihmal ettiğiniz tamiratlar gündeme gelecektir. Uzun zamandır yine satmayı veya almayı planladığınız bir emlak varsa, bu konuda değişik fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Her an değişime hazırsınız. Sosyal aktivitelerin size kazandıracağı prestijinizi düşünmek zorundasınız. Konuşmalarınıza dikkat edin çevrenize bazı konuları yanlış yansıtabilirsiniz.

OĞLAK Kararlarınızda dikkatli olun

Bu hafta felsefe yönünüzü ortaya çıkarıyor. Neptün ve Satürn Retro durumunda ve ilişkilerinizi denetlerken vereceğiniz yeni kararlara karşı son derece dikkatli yaklaşmalısınız. İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınız zaman bazı hatalar da kendiliğinden gelişecektir. Amacınızı iyi belirlemelisiniz. Yakın ilişkilerinize kapalı ve çekimser bir şekilde bakıyorsunuz.

KOVA Ödemelerinizi unutmayın

Maddi konularda kendinizi denetlemek zorundasınız. Aşırı istekleriniz ve uçucu tavırlarınızdan kaynaklanan sorunlar yüzünden partnerinizle çatışabilirsiniz. Satürn ve Neptün ve Merkür karşı finans evinizde geri gidiyor çok dikkatli olun. Eski borçlar kapınızı çalabilir. Uzun zamandır satın almak için fırsat yakalamak istediğiniz konular gündeme gelecek. Risklerden uzak kalmalısınız. Hızlı sonuç almanız gereken kombinasyon işler size gelecektir. Kendinizi huzurlu hissetmek istiyorsunuz.

BALIK Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz

Çevrenizde oluşan olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Satürn ve Neptün burcunuzda geri gidiyor.. Takıntılarınızdan vazgeçmelisiniz. Kendinizi denetlemek zorundasınız. Konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Bu hafta hırslarınızı kontrol etmek zorundasınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz. Bazı başlangıçlar yapmak için uygun olduğunu düşünebilirsiniz. Bazı olaylar size her konuda ders olabilir unutmayın.