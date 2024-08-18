‘Virüsün rezervuarı maymunlar değildir’

Dr. Karagözoğlu, maymun çiçeği hastalığının, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsine ait bir virüsün neden olduğunu belirtti. "Bu virüs zoonotik, yani hayvanlardan kaynaklanıyor. Hastalık. Çiçek hastalığı ile aynı virüs grubunda yer alıyor" diyen Dr. Karagözoğlu, virüsün 1980'de eradike edilen çiçek hastalığına benzerlik gösterdiğini ifade etti.

'9 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ'

Hastalığın ilk olarak 1958 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde laboratuvar maymunlarında tespit edildiğini belirten Dr. Karagözoğlu, "Bu nedenle hastalığa maymun çiçeği adı verilmiştir. Ancak virüsün doğal rezervuarı maymunlar değildir" dedi. Doğal ortamında bu hastalığın Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında görüldüğünü de ekledi. Maymun çiçeği virüsünün doğal konağının kesin olarak belirlenemediğini ifade eden Dr. Karagözoğlu, "Ancak kemirgenlerin bu virüsü taşıdığı düşünülüyor. İp sincapları, ağaç sincapları ve Gambiya keseli sıçanları gibi türler virüsün doğal rezervuarı olabilir" diye konuştu. İnsanlarda ilk maymun çiçeği vakasının 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğünü hatırlatan Dr. Karagözoğlu, "9 yaşında bir çocukta tespit edilen bu vaka, çiçek hastalığının eradike edilmesinden hemen sonra ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

BULAŞMA YOLLARI VE BELİRTİLER

Hastalığın bulaşma yollarına da değinen Dr. Karagözoğlu, "Maymun çiçeği virüsü hem hayvanlardan insanlara hem de insanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan bulaşma genellikle enfekte hayvanların kanı, vücut sıvıları veya deri lezyonları ile temas yoluyla olur. İnsanlardan insana bulaşma ise genellikle uzun süreli yakın temasla gerçekleşir" dedi. Ayrıca hastalığın kuluçka süresinin genellikle 6-14 gün arasında olduğunu, ancak bu sürenin 5-21 gün arasında değişebileceğini belirtti. Dr. Karagözoğlu, hastalığın belirtilerini ise şöyle sıraladı: "Maymun çiçeği hastalığının ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrılarıdır. Daha sonra cilt döküntüleri ortaya çıkar ve lezyonlar makül, papül, vezikül ve püstül evrelerinden geçerek kabuklanır. Hastalık genellikle 2-4 hafta sürer, ancak bazı vakalar daha ağır seyredebilir. Çiçek hastalığına karşı kullanılan aşılar, maymun çiçeği hastalığına karşı da etkili. Ayrıca çiçek hastalığı tedavisi için geliştirilen antiviral ilaçlar, bu hastalığın tedavisinde de kullanılabiliyor."

OZON İLE TEDAVİ YÖNTEMİ

DR. Karagözoğlu, ozon tedavisinin maymun çiçeği virüsü üzerinde de etkili olabileceğini ifade etti. "Ozon tedavisi, zarflı virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmış bir yöntem. Maymun çiçeği virüsü de zarflı bir virüs olduğundan, ozon tedavisinin faydalı olabileceğini düşünüyoruz" diyerek ozon tedavisinin önemine dikkat çekti. Dr. Karagözoğlu, son olarak maymun çiçeği hastalığına karşı bilinçlenmenin ve gerekli önlemleri almanın hem kişisel hem de toplumsal sağlık açısından kritik olduğunun altını çizdi.