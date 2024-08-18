Yaşama bakış açımız değişiyor

KOÇ Olaylara akılcı yaklaşıyorsunuz

Liderlik özellikleriniz ortaya çıkacak. Maddesel yönleriniz, ortak ilişkilerinizle paralel gidiyor. Çevresel koşullarınızı zorlayarak ilerlediğiniz için verdiğiniz emeklerin farkındasınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Enerjinizi duygularınızla pekiştireceğiniz bir hafta. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz.

Kararlı ve cesur düşünceler içinde olmaya devam. Olaylara akılcı yaklaşıyorsunuz.

BOĞA Yeni projeler gündemde

Paranın gücüne inanıyorsunuz. Kova burcunda gerçekleşen Dolunay sayesinde alacağınız olumlu etkiler sizi hoş ve zarif yapacak. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız ve bu konuda kendinize baskı yapmamalısınız. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil. Sistemli yapınız yüzünden çevrenizle ters düşme olasılığınız var. Yeni projeler gündemde. Randevu trafiğinizden dolayı hızlı hareket etmek zorundasınız. Aile içinde mutlu bir haber söz konusu. Unutkanlığınıza dikkat edin.

İKİZLER Gizlilikler ilginizi çekiyor

Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Hırslarınız konusunda engel tanımayarak gizli projeler içinde olacaksınız. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Ele aldığınız konulara olayları abartmamalısınız. Bu hafta seyahat planları içinde olabilir ve uyum sağlayacağınız dostlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Özel zevkler için yeni bir bütçe yapmak zorundasınız.

YENGEÇ Sosyal yaşantınız farklılaşıyor

Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız. Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bir hafta. Duygularınızda yaşadığınız karmaşalardan kurtulmak istiyorsanız yeniliklere daha cesur bir şekilde bakmalısınız. Kendinize olan güveniniz artıyor. Geçmişten bu yana beklediğiniz fırsatların birden bire ortaya çıktığını göreceksiniz. Sıkıntılarınız bitiyor.

ASLAN Derin duygular içindesiniz

Merkür geri gitmeye devam ediyor. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Her zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz. Fırsatları değerlendirmenin tam zamanı.

Duygularınız ve hırslarınız içsel olarak artıyor. Etrafınızda olan olaylara karşı tepkisel davranmamalısınız.

BAŞAK Gücünüzün farkındasınız

Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için zor hedefler peşindesiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Yeni projeler gündemde. Hızlı hareket etmek istiyor ve duygularınızın götürdüğü yere gitmekten kendinizi alamıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

TERAZİ Tecrübelerinize güveniyorsunuz

Maddi konularda, isteklerinizin sınırını çizmek zorundasınız. Maddenin değerini bilen siz, bu hafta ipin ucunu kaçırabilirsiniz. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve duygusal yanlarınızı ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz. Yaşamınızı kolaylaştırmaktan yanasınız. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz. Tecrübelerinize her konuda güveniyorsunuz.

AKREP Yeni iş görüşmelerine açıksınız

İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Bu hafta düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabilir. Yeni görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor. İkna edici konuşarak sorunlarınıza bir çözüm bulmanız gerekiyor. Araştırmaya yönelik olarak iş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalardasınız.. Yakın dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Çalışacağınız kişileri doğru seçiyorsunuz. İstekleriniz ve ilişkilerinizde olağanüstü canlılık söz konusu.

YAY Renkli kişiliğiniz ortaya çıkıyor

Duygusal anlamada renkli kişiliğini rahatça ortaya koyabileceksiniz. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz., Geri giden Merkür , size olumlu destek verecek. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Sinir sisteminizin dengesini bozmamalısınız. Engellerin üstesinden gelecek şekilde daha da güçlü olacaksınız. Duygusal yaşantınızda abartılardan uzak kalmalısınız. Dişlerinizi kontrol ettirin.

OĞLAK Eski kırgınlıklarınızı unutmalısınız

İçsel enerjinizi çevrenize hissettirmek istemediğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Ele aldığınız konularda, yenilgiye tahammülünüz yok. Her şeyi geride bırakarak yeni bir yaşama geçmek isteseniz de eski kırgınlıkları kolay unutmayı beceremiyorsunuz Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. İlişkilerinizdeki pürüzleri fazla büyütmemelisiniz. İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz.

Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz Ani hareketlerden sakının.

KOVA Organizasyon başarınız artıyor

Merkür karşıt evinizde geri gidiyor ve dolunay burcunuzda gerçekleşiyor.. İkili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız.. Hissi yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Aşk ilişkilerinizde artık felsefenizi değiştirmelisiniz. Arayışlarınıza artık bir son vermelisiniz. Kusur arama huyunuz oldukça olumsuz. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. İşinizle ilgili yeni değişimler arzuluyorsunuz.

BALIK Yaşamınızı şekillendiriyorsunuz

Güçlü sezgilerinizi ön plana çıkarmalı, çalışmalarınıza destekleyici davranışlarınızı belirlemeli ve olayları dengelemelisiniz.

İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat çevrenizi her konuda ikna edebileceksiniz. Satürn ve Neptün burcunuzda geri gidiyor. Sadece sorumluluklarınızla ilgilenin. Hayallerinizi fırsatlar zincire çevirmek için önünüzün açık olması çok güzel. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde.