Zarafetin en doğal hali

Demet Alhat'ın sembollere ve sayılara özel ilgisi ve evrendeki her şeyin sayısal bir kurguya göre işlediğine dair inancıyla hayata geçirdiği özgün tasarımlarını konuştuk.

Tasarım dünyasına adım atmanız nasıl oldu?

Açıkçası, bu işler tamamen kendimle ilgili olarak başladı. Modaya ve tasarıma olan ilgim, bu yola başlamam konusunda beni cesaretlendirdi. İlk başlarda bir macera gibiydi, sonra kendi zevkime göre bulamadığım şeyleri yaratmaya başladım. Kendi içimdeki sesi dinledim ve sonunda bu yola baş koydum. Ürettiğim ürünlerde doğallık, rahatlık ve zarafeti ön planda tutuyorum. Özellikle yüzde 100 keten üzerine çalışıyorum, bu malzemenin doğallığını ve kalitesini seviyorum.

SEMBOLİK ANLAMLAR ÖN PLANDA

Tasarımlarınızda fark yaratan unsurlar neler?

Tasarımlarımda sayı sekanslarını kullanıyorum, bu belki de en büyük farkım. Sayı sekansları, hayatımızdaki enerjileri bedenimize taşımanın bir yolu. Örneğin, 520 sayısını seçtim çünkü bu sayı para enerjisini temsil ediyor. İnsanlar bu enerjiyi giysileriyle bedenlerine taşıyabilirler ve bu sayede hayatlarına pozitif enerjiyi çekebilirler. Tasarımlarımda bu gibi sembolik anlamları ön planda tutuyorum.

KÜLTÜREL MİRAS VE TASARIMLAR

Türkiye'nin kültürel mirasını da tasarımlarınıza yansıtmanızla ilgili neler söylersiniz?

Bizim kültürümüz gerçekten çok değerli, inanılmaz sanatçılarımız ve el sanatlarımız var. Ben de bu kültürel mirası modern tasarımlarla birleştirip günümüzün enerjisiyle buluşturmak istedim. Geleneksel sanatlarımızı günümüzün modasına uygun şekilde yeniden yorumlayarak lanse etmek istiyorum.

Demet Alhat, "Hedefi m tasarımlarımı Türkiye sınırlarının ötesine taşımak. Türk el sanatlarını dünya çapında duyurmak istiyorum" dedi.

Tasarımlarınıza gelen tepkiler nasıl?

Tepkiler inanılmaz olumlu. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Bu işte yeniyim ve çok fazla rekabet var. Ancak hikayem ve tasarımlarım ses getirdi, bu da beni çok mutlu ediyor. Özellikle bu seneki performans, beklediğimin çok ötesinde oldu. Ürünlerim sadece giysi olarak değil, farklı şekillerde de kullanılıyor. Örneğin, bazı müşterilerim ürünlerimi gelin hamamlarında kullanıyor, bu beni çok mutlu etti.

Kimonolarınızdaki ışıltılar dikkatimizi çekiyor...

Evet, aslında doğa, tarih ve moda arasındaki güçlü ilişkiden yola çıkarak üretiyorum. Vera Luce, İtalyanca'da "En Parlak Işık" anlamına geliyor. Doğayla uyum içinde bir yaşamla parlamanın mümkün olduğunu anlatmak istiyorum. Doğaya ve canlı yaşamına saygıyı renkler, desenler ve sembolle anlatan Vera Luce de kendi hikayesinin en parlak ışığı olmak isteyenleri bu keyifli yolculuğa davet ediyor.

'ULUSLARARASI ARENAYI HEDEFLEDİM'

Peki, ileriye yönelik hedefleriniz neler?

Hedefim tasarımlarımı Türkiye sınırlarının ötesine taşımak. Türk el sanatlarını dünya çapında duyurmak istiyorum. Değerli Türk tasarımcılarımız var ama neden daha fazlasını yapmayalım? Tasarımlarımı uluslararası arenaya çıkarmayı hedefliyorum. Bu bağlamda, daha farklı doğal kumaşlarla çalışarak ürün yelpazemi genişletmeyi planlıyorum.