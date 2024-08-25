2’nci Uluslararası Mitoloji Film Festivali başlıyor

2. Uluslararası Mitoloji Film Festivali (UMFF), bu yıl İzmir'de başlayacak ve İstanbul'da da yapılacak etkinliklerin ardından tamamlanacak. İlk yılında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festival, bu sene 3 günü İzmir'de olmak üzere toplam 6 gün sürecek. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, alanında yerli ve yabancı filmleri bir araya getiren, söyleşi, panel, gastronomi etkinliği, sergi ve müzik dinletisi ile sanatseverlerle buluşacak. Festival Direktörü Gülşah Elikbank, "Festivalimizin ikinci yılının çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması için Artistik Direktörümüz Kerem Akça ve Sanat Yönetmenimiz Gökmen Küçüktaşdemir ile çalışmalara başladık. Bu sene özellikle Türk mitolojisine ağırlık vereceğiz" dedi. Gülşah Elikbank, "Festival, mitolojinin insanlığın geçmişinden bugününe -İnsanlığın Ortak Hikayesi- sloganıyla yedinci sanatın gücüyle ışık tutacak. Bu sene 10 güncel eser içeren yarışma seçkisinde, bu alanda üretilmiş; bir yerli film de yarışacak. Türkiye ve Anadolu prömiyerleri yapılacak, açık havada, yıldızlar altında sanatın her disiplini bizimle olacak" diye konuştu.

'ÖDÜLLERİMİZ FARKLI'

Prof. Dr. Pınar Fedakar, Prof. Dr. Akın Ersoy, Doç. Dr. Yasemin Polat gibi akademinin çok önemli isimlerinin festivale danışmanlık yaptığını anlatan Elikbank şunları söyledi: "Bizim ödüllerimiz de farklı. Ödül olarak, Ülgen ( Türk mitolojisinde İyilik Tanrısı) ve Mergen ( Türk mitolojisinde Bilgelik Tanrısı) Ödülleri verilerek yerel kültürel bilinç desteklenecektir. Festivalin ilk yılında Ülgen ödülünü Ezel Akay, Mergen Ödülünü ise Muazzez İlmiye Çığ aldı. Festival, deneycilikle fantastiğin izdüşümlerinde buluşan isimlerin oluşturduğu ünlü jüri üyelerini İzmir'de bir araya getirecek. Bu sene Türk mitolojisinden ögelerle yazılmış bir senaryo da önemli bir ödül alacak. Yarışma seçkisinin yönetmenleri/konukları da şehre gelerek mitolojik fon önünde bizimle olacaklar."