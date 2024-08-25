Hareketli bir hafta yaşayacağız

KOÇ Yargılamaktan çekinmeyin

Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor fakat zorlanıyorsunuz. Çevresel ilişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Her konuya farklı bir yorum getiriyor onları sıkı bir şekilde birbirine bağlayabiliyorsunuz. Çevresel ilişkilerinizde geleneksel olayların karşınıza çıkması, yapacağınız bir çok konunun gelişmesini önleyebilir dikkatli olun.

BOĞA Çevrenize aldırmayın

Zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için çevrenize duyarsızsınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Hakkınızda söylemlerine aldırmamalısınız. Günlük temponuzu arttırıcı çalışmalar içinde olmanız, bazılarının kıskançlık duygularını atağa kaldıracaktır. Sonuç başarı getirecektir. Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Bu hafta, olumlu bir iş yaşamı sizi bekliyor.

İKİZLER Bütçenizi dengeleyin

Enerjinizin yüksek olduğu bu hafta her konuda dikkatli olun. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.

Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bu dönemde başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için zor hedefler peşindesiniz.

İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz.

YENGEÇ Duygularınızı denetleyin

Nedensiz sorularınızla kendinizi yorgun düşürüyor ve yaşamı kendinize zehir ediyorsunuz. Özellikle bağışıklık sisteminizi zayıf düşürmek için gereğinden fazla yaşamı sorguladığınız için zamanınızın bir bölümünü dinlenmeye ayırmalısınız. Duygusal olayların tekrarlarından hoşlanmayacağınız için, partnerinizle aranıza görünmeyen bir engel koymak istiyor ve bunu başarmak için, tüm gücünüzle savaş veriyorsunuz.

Aşkın bir duygusal çatışma olmayacağını bir türlü öğrenmek istemiyorsanız.

ASLAN Eski hataları unutun

Bu hafta felsefe yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık bir tablo çizerek sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Yoğun bir tempo içindesiniz. Temponuzu dengelemeli, ve olayları derinlemesine düşünmemelisiniz. Alınganlık yapmamanız gereken bir dönem olmasına rağmen detaycılık sizi istemediğiniz bir takım olayların içinde kalmanıza neden oluyor. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız.

BAŞAK Mantığınız sizi yoruyor

Sevdiğiniz kişi bazı konularda sizi üzebilir. Durumunuzu gözden geçirmelisiniz. Beklemeniz gereken konularda acele etmemelisiniz. Çevreniz yine çok kalabalık ve siz bu yoğunluğu seviyorsunuz. Sürekli koşturma halindesiniz. Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınız zaman, bazı hatalar da kendiliğinden gelişecektir. Mantıkla hareket ettiğiniz için başaramayacağınız iş yok.

TERAZİ Duygularınızı abartmayın

Çevrenizde gelişen olumsuz olaylara tepki gösteriyorsunuz. Toplumsal egonuzun yüksek olduğu bir hafta olmasına rağmen duygusal değişime açık olmanızdan dolayı kişiselliğinizi yeterince ortaya çıkaramayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı daha belirgin bir şekilde sergileme fırsatı önünüze çıkacak, değerlendirmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de, gerekli tepkinizi göstereceksiniz. Duygularınızı büyütüyorsunuz.

AKREP Güven duygunuz önemli

Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz.

İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir hafta içindesiniz. Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun ve güçlü kişilerle yapacağınız işbirlikleri önem kazanıyor. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız. Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacaksınız. Farklı fikirlerden yola çıkarak kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız.

YAY Takıntılarınızdan kurtulun

Mars karşıt evinizde son bir tur atıyor. Takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi yeniden formatlamalısınız. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuz sizde biliyorsunuz. Özellikle bu dönem karşılaştığınız kişilerin değişik fikirleri kafanızın karışmasına neden olacaktır. İnatçı yönlerinizi ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz.

OĞLAK Yaratıcılığınız mükemmel

Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız oldukça karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Ertelediğiniz konuları yeniden ele alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Gerekli kişileri bir araya getirerek istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz. Yaratıcılığınızda harikalar yaratıyorsunuz.

KOVA Enerjinize odaklanın

Proje geliştirmek için yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni fikirler ve yeni çalışmalar için uygun bir dönem. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

BALIK Hislerinize güvenin

Neptün'den aldığınız etkileşim sayesinde hayalleriniz değişiyor. Yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerjiyle birçok kombinasyon çalışması içinde olacaksınız. Geçmişinizle iç içe yaşama isteyebilir ve eski özlemleriniz değer kazanabilir. Duygularınız karışık olduğu için hata yapmaktan korkuyorsunuz. Eski olayların üstüne bir sünger çekmeli ve yeni yaşantınızdaki farklı olaylara yelken açmalısınız. Hisleriniz oldukça kuvvetli.