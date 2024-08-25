Plajlarda şapka yarışı

Renk renk, model model pek çok şapka çeşidiyle objektiflerimize takılan tatilciler, kimi zaman dikkat çekici manzaralar oluştururken kimi zaman da gülümseten görüntülere imza atıyor. Şemsiye şeklindeki şapkasıyla güneşten korunan beyler de vardı, sıcaktan bunalıp bayan şapkasının altına sığınan da. Yaz aylarındaki en büyük destekçilerimizden olan bu aksesuarlar, dış görünüşümüzü tamamlarken hiç şüphesiz sağlığımıza da büyük katkı sunuyor.

Hayat kurtaran bu ürünlerin kimileri ıslanmaya karşı dayanıklı olmadığından, onları kuru tutmak için özen gösteren vatandaşlar da denizin içinde başını suya sokmadan yüzmeye çalışıyor. Yazın olmazsa olmazlarından her boy ve her renk birbirinden güzel şapkalar, güneşin zararlı etkilerine karşı kafamızı koruyabilecek en uygun ve en hafif materyal olmaları sebebiyle de herkes tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Hem dış görüntüsüne özen gösteren hem de güneşten korunmaya çalışanların en çok kullandığı şapka modelleri arasında ise kovboy, disket, kep, melon, flat, hasır, bucket, balıkçı, fötr, cloche, vizör ve el örgü ürünler geliyor.