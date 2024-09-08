Dali ve Picasso Kemeraltı’nda!

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı, 10 Eylül'den itibaren sanat dünyasının dev isimlerinin eserlerine ev sahipliği yapacak. "Büyük İşler Büyük Ustalar" sergisi kapsamında, Pablo Picasso, Salvador Dali, Adnan Turani, Akın Yıldırım, Komet, Mehmet Güleryüz, Mehmet Uygun, Mustafa Horasan, Ayhan Taşkıran, Bedri Karayağmurlar, Devrim Erbil, Müslüm Teke, Nuri Abac, Nuri İyem, Ergin İnan, Erhan Lanpir, Oktay Değirmenci, Raşit Altun, Evren Sarptunali, Serdar Leblebici, Fikret Otyam, Tamer Bilgiç, Genco Gulan, Yalçın Gökçebağ, Hakan Esmer gibi dünya çapında tanınan ressamların eserleri, Kemeraltı Havra Sokağı'nda bulunan Tarihi Akın Pasajı'nda sergilenecek.

TARKEM ve ECN Art Gallery'nin ortaklaşa düzenlediği bu sergi, Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Mirası olma yolunda en önemli etkinliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

TARİHİ MEKANDA YAPILACAK

TARKEM ve ECN Art Gallery'nin ortaklaşa düzenlediği bu sergi, Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Mirası olma yolunda en önemli etkinliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sergi, sanatseverlere büyük ustaların eserlerini tarihi bir mekanda yakından görme imkanı sunacak.