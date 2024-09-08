Hedefi dünyanın en büyük dağları

İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Su Kavalar, Afrika kıtasının en yüksek noktası olan Kilmanjaro dağına tırmanış ekspedisyonunu 5 bin 895 metrelik başarı ile tamamladı. İzmir Işıkkent Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kavalar en genç Türk tırmanışçı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında Everest Base Camp tırmanışını başarı ile tamamlayan Su Kavalar profosyonel bir dağcı olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Son tırmanışı Kilimanjaro ekspedisyonu olan Kavalar, 8 bin 485 metre yüksekliğindeki Makalu ardından da Pakistan'da bulunan 8 bin 126 metre yüksekliğindeki Nanga Parbat Dağı'na tırmanmanın hedefleri arasında olduğunu ifade ediyor.