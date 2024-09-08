Sosyal etkinlikler başlıyor

KOÇ: Yeni iş tekliflerine açıksınız

BU hafta aşk ve özgürlük duyguları arasında bocalamanız mümkün. Sevgi olgusuna yüklediğiniz misyon, size anlam kazandıracak. Gizemli ve enerjik bir evrim içindesiniz. Tanışacağınız önemli kişilerden etkileneceksiniz. Güçlü ilişkilere gereksinim duymanız, sizi farklı ortamlara sürükleyecek. İşinizi severek yapmak size çok şey kazandırıyor. Yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Yeni iş tekliflerine açık olmalısınız.

BOĞA: Kararlarınızda ısrarcısınız

URANÜS burcunuzda geri gidiyor. Sadece özgürlük duyguları yetmiyor. Birçok fırsata aynı anda ayağınıza gelirken, sizi özel kılan duygular farklı olmanızı da sağlayacak. İletişim sorunlarınızdan etkilenmemeye çalışın. Partnerinizle aranızdaki sorunların çözümü için anlaşma yoluna gideceksiniz. Sorumluluk duygunuzun artması sizi başarıya götürecek. Artık geri planda kalma gibi bir şansınız olmayacak. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak.

İKİZLER Mantıklı olmalısınız

DUYGUSAL konularda mantıklı hareket etmek zorundasınız. Bazılarınız partnerinizle maddi konularınızı birleştirirken, bir kısmınızda ortak maddi çıkarlar konusunda ihtilafa düşebilirsiniz. Yine bu hafta, size maddi çıkar sağlayacak kişilerle aşk ve iş birleşimleri yaşayabilirsiniz. Evden ve bulunduğunuz alanlardan uzaklaşma isteği içinde olacaksınız. Eviniz ve işiniz arasında yaşayacağınız dengesizlik kesin kararlar almanıza neden olacaktır. İşinizi severek yaptığınız bir hafta, öğrenmeye açık bir dönemdesiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz konularda başlangıç temellerini atabilirsiniz.

YENGEÇ Hedeflerinizi belirlemelisiniz

HAFTA boyunca; mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve Bazı kişilerle takışmamalısınız. Özgürlük duygularınızı kısıtlayıcı aşklardan uzak kalmalısınız. Marjinal düşüncede olan kişilerden hoşlanmanıza rağmen, geleneksel yapınızdan da ödün vermek istemeyeceksiniz. Parasal konularda size olumlu değişimler getirecektir. Hedefinizi iyi belirlemeli ve risklerden uzak kalmalısınız. Kazançlarınızı arttırma konusunda karşınıza beklenmedik fırsatlar ve teklifler çıkacaktır.

ASLAN Organizasyonlar önem kazanıyor

AŞK yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Bu hafta, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz. Organizasyonlar önem kazanıyor.

BAŞAK Yaşam kaliteniz düzeliyor

MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız İşinizle ilgili sizi ruhsal anlamda güçlendirirken; önemli beraberlikleri ve ortaklıkları kurmanız, bu beraberlikleri yıllarca sürdürmeniz yolunda etkiler alacaksınız. Planlarınızda yapacağınız değişimler sizi olumsuz etkilemesini istemiyorsanız, detaylar üzerinde durmalısınız. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

TERAZİ Çevrenize taviz vermeyin

ENTELEKTÜEL çalışmalarınız hız kazanacak ve kendinizi yeteri derecede pratik hissedeceksiniz. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve kendinizi mutlu hissettirecek sosyal çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz.

AKREP Dengelerinizi koruyun

MESLEKİ konularda sorun çıkabilir. İşinizi büyütmek istiyorsanız; yapacağınız işlerde abartıya gitmeden, doğal akışı içinde süreçleri aşmaya çalışın. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, dengelerinizi korumak zorundasınız. Hem size prestij kazandıracak, hem de size yardım edebilecek özel ve popüler kişilerle birlikte olacaksınız. Bu hafta, bazı gerçekler karşısında belirsizlik gösterebilirsiniz. Doğru kararlar almalısınız.

YAY Yoğunluk sizi bekliyor

BU dönemde dostlarınızın fikirleri önemli olacak ve onlara aynı doğrultuda hareket edeceksiniz. Sosyal yönleri güçlü ve kariyer sahibi kişilerden destek alacaksınız. Geciken beklentileriniz sizi daha çok bileyecektir. Yoğun aktiviteler içinde, lider tavırlarınızla göz dolduracaksınız. Mesleki anlamada size yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız. Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz. Olayları artık takmıyorsunuz.

OĞLAK Cesaretiniz artıyor

KENDİNİZİ güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Bu hafta risk almamaya ve temkinli olmaya özen göstermelisiniz.. Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak kişiler olacaktır. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeme geleceği çalışmalar içine girebilirsiniz. Yeni girişimler konusunda cesaretiniz artıyor. Daha üretken olacaksınız. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Öz disiplininiz güçlenirken, rahat ortamları tercih edeceksiniz. Yaşam kaliteniz hep yüksek seyredecek.

KOVA Değişim içindesiniz

KİŞİSEL isteklerinizin ön plana çıkmasıyla; kendinizi daha enerjik hissedecek, bireysel çalışmalara yöneleceksiniz. Egonuzun sesini dinliyor, her şeyi kendi çabanızla çözmeye çalışıyorsunuz. Bu hafta, değer kavramlarınız önemli. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz. Yeniliklere ve değişik şeylere ilginiz artıyor. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız.

BALIK Kendinizden eminsiniz

CESUR olmanın tam zamanı. Satürn, bağlılık ve sadakat konusunda gereken öğretileri size sunacaktır. Özellikle süregelen işbirliklerinde güzel bir birleşim yaşayacaksınız. Çünkü siz özgürlüğünüzü seviyor ve duygusal konularda yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz. Duygularınızda artık yanılmak istemeyeceksiniz. Eskilerin artık önemi kalmadığını göreceksiniz. Suya yazı yazmanın size bir anlam kazandırmayacağını sizden daha iyi hiç kimse bilemez artık. Yüksek enerjili hisleriniz nedeniyle önemli kapıları açacağınızı düşünerek, fevri davranışlar içinde olmamalısınız.