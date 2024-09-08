Ünlü koreografın düğününde bitmeyen eğlence

Uzun yıllardır İzmir ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde ve yurtdışındaki önemli defilelere imza atan ünlü koreograf Gökhan Duman ile finans danışmanı Yağmur Uludure, Çeşme'de attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi.

Alaçatı Orient Port'ta düzenlenen nikah töreni ve düğün eğlencesine, Duman Ajans mankenleriyle birlikte moda, sanat ve iş dünyasından konukların da yer aldığı 300 davetli katıldı.

BALAYI BALİ'DE

Ünlü sunucu ve manken Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliğini, modacı Nazmi Katırcı, Dora Magazin sahibi Ceren Ağca, Kübranur Karakuş ve Fatih Uludere yerine getirdi. Modacı Murat Acar'ın özel tasarım gelinliği ve Torres Serdar Çakırlı tarafından hazırlanan damatlıkla dünya evine giren Gökhan ve Yağmur Duman, DJ Faruk Balkan'ın çaldığı parçalarla coşarken, sevenleri de gece boyunca dans edip keyifli zaman geçirdi. Ortak arkadaşlarının olduğu bir yemekte tanışan ve iki ay önce Yağmur Hanım'ın evinde aile arasında nişan yüzüklerini takan genç çift, eğlenceli geçen düğünün ardından balayı tatil için Bali'ye gitmeye karar verdi.