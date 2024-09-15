Akçakoca ailesinin mutlu günü

Ege Bölgesi'nin öncü firmalarından Akçakoca Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı, sevilen iş insanı Kerim Akçakoca ile Sevim Akçakoca'nın oğulları Ali gerçekleşen sünnet töreni ile erkekliğe adım attı. ViamorEvents&Ceremony düğün salonunda gerçekleşen sünnet düğününe, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 25. ve 26. Dönem CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, Gazeteci Zeki Gümüş ve çok sayıda sanayici, iş adamı katıldı. Akçakoca ailesi davetliler ile yakından ilgilendi, konuklar müzik eşlinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

'HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür eden Kerim Akçakoca "Bizim için çok güzel, çok özel bir gündü. Oğlumuzun sünnet düğününde tüm dostlarımız ile bir araya geldik. Bizleri yalnız bırakmayıp gelen, gelemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Allah, oğlumuzun memleketimize hayırlı bir evlat olmasını nasip etsin" dedi.