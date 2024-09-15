Duygusal sınavdan geçiyoruz

KOÇ İnatçılıktan vazgeçin

Sıra dışı bir kişilik çiziyorsunuz. Kararlı ve amaçlarınıza uygun hareket ederken, sizi sevgiyle kabul ettikleri gibi öfke duyanlar da olacaktır. Kariyerinizi en iyi şekilde sergilemek için gerekli tüm gücünüzü gösteriyorsunuz. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek. İnatçı tavırlarınızda ısrarcı olmayın. Sabrınızı ön plana çıkartın. Huzursuzluğunuzu yenerek kendinizi rahatlatacak çalışmalara yönelin.

BOĞA Baskıcı davranmayın

Bu hafta çevrenizi ikna etme konusunda oldukça başarılı olacaksınız. Bazen bulunacağınız ortamlarda baskıcı davranabilir veya çevrenizin tepkisini alabilirsiniz. Sözlerinizde aşırıya kaçabilir ve aşk konusunda agresif olabilirsiniz. Fakat ikna kabiliyetiniz öylesine güçlü ki önünüze kim çıkarsa etkiniz altına alabileceksiniz. Akıllıca yapacağınız planlar yaşamınızda önemli bir yer tutacak. kişisel ihtiyaçlarınızı doğru belirlemelisiniz.

İKİZLER Politik olmalısınız

Zihinsel aktivitenizin yüksek olmasından dolayı huzursuzluk duyabilirsiniz. Egonuzu güçlü tutacak ve isteklerinizde aşırıya kaçacaksınız.

Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Bazılarınız aşırıya kaçabilir ve diretme ve ısrar etme konusunda baskıcı davranabilirler. Çünkü kariyerinizle ilgili başarılar, çevresel faktörlerinizi doğru kullandığınız zaman gerçekleşiyor ve başarınız için uyumlu olmak zorundasınız.

Politik olmaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ Gücünüz yükseliyor

Toplumsal hareketlenme devam ediyor ve siz hala kendinizle ilgili aşama kaydediyorsunuz. Gücünüzün yükseldiğiniz görmek ve kendinize tepeden bakmak hoşunuza gidecek. Bu arada manevi bir şekilde huzur duyduğunuz işleri yapmak istiyorsunuz. Mantıklı işler beraberce yapabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız artıyor. Size gelecek öneriler, bilgi dağarcığınızın artmasına neden olacak ve önünüzü açacak.

ASLAN Yenilikler gündemde

Eski yaşam tarzınızı beğenmeyerek yeni başlangıçlar yapmak için kolları hemen sıvayabilirsiniz. Mesleki açıdan önemli bir hazırlık dönemi sizin için uygun olacak. Alt yapısını kuracağınız yeni bir oluşum için çevrenizden de destek alabilirsiniz. Sosyal aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Partneriniz veya sevdiğiniz kişiyle maddi kazançlarınızı birleştirebilir, size gelir sağlayacak çalışmalarda bulunabilirsiniz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu olacak.

BAŞAK Dostlarınızı özlüyorsunuz

Meraklı yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda istediğiniz performansı yakalayacaksınız. Bu dönem ön planda olma isteğinizi körükleyen çalışmalar içinde olacak, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Toplumda göze çarpacak çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Disiplinli ve kuralcı yönlerinizin geliştiğini göreceksiniz. Entelektüel konularda daha belirgin çalışmalar içine gireceksiniz. Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

TERAZİ Aklınız karışabilir

Bu dönemde, dikkatli olmanız gereken bir durum var. Ciddi ilişkiler peşindesiniz. Görüştüğünüz kişilerin farklı ve üst boyutta olmasına dikkat ediyorsunuz. Şimdiye kadar düşünmediğiniz konularla aklınız karışabilir. Duygularınızda ve isteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Arkadaşlarınızla güçlü bir duygu birliğini paylaşarak, zamanın anlamını siz çıkaracaksınız. Çevrenizi yönlendirmek için uygun bir dönem değil.

AKREP Yeni fırsatlar geliyor

Kendinize olan özgüveniniz sizi yanıltabilir. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Bu günlerde daha esnek olmalı, eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratma yerine eskileri akıllıca değerlendirmelisiniz. Üstlerinizle tartışabilirsiniz. Fakat hak ettiğiniz ödülü kendi gücünüzle almayı başaracaksınız.

YAY Yaşamın akışında kalın

Yeni fikirlerden yola çıkarak kendinizi kökten değiştireceksiniz. Bu hafta aktif kararlar alacaksınız. Zihinsel aktiviteniz oldukça güçlü seyrediyor. Kendinizi huzurlu hissetmeniz için kariyerinizle ve kendinizle ilgili konularda emin olmanız gerekmektedir. İlişkileriniz konusunda acele etmeyin ve aşk hayatınızı biraz da, yaşamın akışına bırakın. Ailenizle sevgi bağlarını güçlendirmek istiyorsunuz. Yıllara dayanan kırgınlıklar olabilir. Tüm bunları düzeltmenin tam sırası.

OĞLAK İlginç bir dönem

Öğrenme içgüdünüzün fazla olduğu bir dönem... Olaylara yorum getirirken, geçmiş tecrübelerinizden faydalanmayı unutmamalısınız.

Hafta boyunca; duygularınıza rağmen, mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. İlginç gelişmeler söz konusu olacak. Artık çalışma sisteminizi genişletebilirsiniz. Daha özgür çalışabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor.

KOVA Şans sizden yana

Yeni bir şans size gelecektir. Çalışkan ve hırslı yönlerinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Bazılarını iş kariyerlerini yükseltirken, bazılarınız sınıf atlayacak. Aynı mesleği yaptığınız kişilerle duygusal bağalar kurabilir ve aşk ve iş konularını ortak sürdürebilirsiniz. Güçlü sezgileriniz işinizle ilgili konularda belirgin etkiler verecek ve kariyerinizde iyi yerlere gelmeniz konusunda adımlar atacaksınız. Girişimci ruhunuzun uzun vadelere yayılacağı başlangıçların temelini kuracaksınız.

BALIK Taviz vermek istemiyorsunuz

İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bazı alışkanlıklarınızı daha fazla sürdürmek anlamsız olacak. Evinizde ufak tefek değişimlerle, evinizi güzelleştirecek objelerden ve dekorlardan yaralanabilirsiniz. Eski sandığınızı karıştırarak, geçmiş eşyalarınızdan yararlanabilirsiniz. Hedefleriniz belli. Taviz vermek istemiyorsunuz. Düşünüyor ve yaşama geçiriyorsunuz.

BU HAFTA DOĞANLAR

Fiziksel anlamda çekici ve sevilen bir kişilikleri vardır. Duygusal inatçılıkları yüzünden çevrelerine hoşgörüsüz olabilirler. Tarafsızlıklarını kaybettikleri zaman çok fazla hata yapmaya başlarlar. Alçak gönüllü ve yardım sever duyguları ile çevrelerinde seçkin bir dost topluluğuna sahiptirler. Alıngan ve detaycı yönlerini ön plana çıkardıkları zaman çevrelerinde olumsuz bir kişilik sergileyebilirler. Sevgi konusunda oldukça çekimser davranırlar. Ret edilmek en büyük korkuları olduğu için, duygularını partnerleriyle kolay paylaşamazlar.

KADINLARI: Zihinsel başarıları çok yüksektir. Araştırmaya heveslidirler. Kardeşler ve komşuların yaşamlarında büyük bir rolleri vardır. Görüşleri sarsılmaz ve kesindir. Güzel sanatlar ve bilimi çok severler. Sürekli olarak konuşma gereği duydukları için, çevrelerinde geveze olarak tanınırlar. Hoş ve sevimli yapıları yüzünden hiç kimse onlara itiraz edemez.

ERKEKLERİ: Halkla ilişkiler konusunda başarılı çalışmalar yaparlar. Organizasyon kabiliyetleri çok fazla gelişmiştir. Yazarlık, resim, yayıncılık, öğretim ve haberleşme konularında yetenek sahipleridir. Kazanç konularında yöntemli olarak, planlanmış değişik düşünceleri vardır.. Birden fazla evlilik yapabilirler. Rahat ve huzur onlar için çok önemlidir.

ÇOCUKLARI: Sessiz ve sakin yapıları çevrelerini aldatabilir. Akıllı ve gözlemci yönleriyle ilgi çekmesini iyi bilirler. Matematiksel bir zekaya sahiptirler. Çözülmesi en zor problemleri bile kolayca çözerler. Bebekliklerinden itibaren dikkat çekici şekilde kendilerinden emin hareket ederler. Asla şımarık değildirler.