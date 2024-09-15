Su altında sıra dışı antrenman

Ultra maratoncu 40 yaşındaki Sevil Toker deniz dibinde idman yapmak istediğini bildirerek Fethiye Dalış Okulu ile temasa geçti. Sporcu Sevil Toker hazırlıklarını yaparak Fethiye Dalış Okulu teknesi ile Fethiye'nin Dalyan koyuna hareket etti. Dalış bilgileri verilen müşterilerin arasındaki Sevil Toker, dalış eğitmeni Önder Diktaş ile 5 metre derinliğe daldı. Sevil Toker, dalış sırasında deniz tabanına serdiği spor matı üzerinde ağırlık kaldırma hareketleri gerçekleştirdi. Su altı kamerası ile kaydedilen bu ilginç spor etkinliği esnasında, dalgıçların önünde yüzen balıklar ise renkli görüntüler oluşturdu. İlk kez deniz dibinde koşu da yapan Sevil Toker, "Yaklaşan ultra maratonlar var. Karada gerekli çalışmaları yapmıştım. Deniz dibinde de yapmak istedim. Oldukça başarılı oldu. Dalış hocama teşekkür ediyorum bu imkanları bize hazırladığı için" dedi. Dalış eğitmeni Önder Diktaş ise, "Böylesi renkli bir antrenman su altında ilk kez gerçekleştirildi. İlk kez deniz dibinde balıklar arasındaki antrenmanı su altı kamerasıyla da görüntüledik. Ultra maraton sporcumuza katılacağı yarışmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Atletizme ortaokulda başlayan Sevil Toker Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Sonrasında maraton ve ultra maraton yarışmalarına katıldı. Bodrum'da 100 kilometrelik ultra maratona İznik'te 140 kilometrelik ultra maratonda koştu. 2018 ve 2022 yıllarında Tuz Gölü ultra maratonunda 160 kilometre koştu. 2022 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan maratonda 53 kilometre koştu. Toker, 2025 yılında yapılacak olan Antalya Manavgat maratonuna katılmak için hazırlıklarını ve çalışmalarını sürdürüyor.