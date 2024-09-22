Bu dönem değişimler ile birlikte geliyor

KOÇ Düzen ve sistem önemli olacak

Duygularınızda aşırıya kaçan olumsuzluk rüzgarları görülecektir. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenecek ve kendinizi rahatlatacak çalışmalara yönelin. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Parlak zekanız ve güçlü algılarınız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz.

BOĞA Hislerinizde yanılmıyorsunuz

Duygusal konularda inatçı davranıyorsunuz. Dengelerinizi bozmak istemiyorsanız, isteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz.

İKİZLER Yaşam kaliteniz yükseliyor

Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir.

YENGEÇ Sezgileriniz artıyor

Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Üstelik bir sosyal aktivitede istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayları geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz.

Bu dönem sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz.

Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Değer yargılarınız ve sezgileriniz artıyor.

ASLAN Yetenekleriniz ortaya çıkıyor

Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanızı gerektiriyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla haberleşmek için, bazı girişimlerde bulunacaksınız. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz. Çevrenizin vazgeçemediği bir kişilik haline geliyorsunuz. Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir hafta.

BAŞAK Sakinliğe ihtiyacınız va r

Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.

Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

Yine bu hafta sakinliğe ihtiyacınız var. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz. Bu günlerde; yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edecek ortamlarda bulunmaktır.

TERAZİ Rakip tanımıyorsunuz

Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, zirveye yönelik çalışmalar içindesiniz.

Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.

İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır. Sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız.

AKREP Bitişlere şans verin

Bu hafta , isteklerinizde önleyemediğinizi tutkuların esiri olabilirsiniz...

Hep kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor.

Gücünün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız. Kararlı ve temkinli hareket etmenize rağmen, aile yakınlarınızın düşüncelerinin de hayatınızda yeri olacaktır... Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.

YAY Deneyimlere açıksınız

Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır.

Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz.

Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Haftayı hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın.

OĞLAK Ketum ve kararlısınız

Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Ailenizin kadınları ve erkekleri geleneksel davranışları sizde sorun yaratacaktır.

Siz, ilginç kişileri sevdiğiniz için, bu durumdan rahatsız olacaksınız. Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz.

Etkin grup arkadaşlıkları her zaman iyi sonuç vermeyebilir.

KOVA Bitişler ve başlangıçlar dönemi

Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun.

Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok etkileneceksiniz.

Yine dostluklarınızda spekülatif olaylara karşı temkinli olmalısınız.

Özgürlükçü yapınızdan kaynaklanan davranışlarınız, her şeyi sorun haline getiren çevrenizde tepkilere neden olabilir, zor anlar geçirebilirsiniz.

Başlayacağınız yeni bir iş için, kendinizi kısıtlayacak sınırlar koyun.

BALIK Dingin ve tempolusunuz

Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olabilir. İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Yoğun işlerin sizi kuşattığını görmek, temponuzu arttırmanıza neden olacak. Bu hafta, kendinizi dingin hissedeceksiniz.