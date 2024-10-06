Başlangıçlar ve bitişler gündemde

KOÇ

Maddi konulara dikkat

Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yapmayı planladığımız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir hafta. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz. Bu dönem kişisel çabalarınızın karşılıksız kalmayacağını bilmeli, ve çalışma sisteminizde karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.

BOĞA Değeriniz anlaşılacak

Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bu hafta, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz.

Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız. Gelecek günlerde, sizin gerçek değerinizi anlayacaklardır. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

Gece uykularınızı ihmal etmeyin.

İKİZLER

Kendinizi keşfetmelisiniz

Kazançlarınızı sorgulamak yerine, enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Siz, madde ve kariyer gücünüzü birlikte kullandığınız zaman, duygusal anlamada daha tatminkar oluyorsunuz.

Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Elinizdeki olanakları arttırma yolunda göstereceğiniz çaba, takdir görecek.

YENGEÇ Duygusal bir hafta içindesiniz

Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bu hafta pratik düşünmenize rağmen düşünceleriniz paylaşmak konusunda çekimsersiniz Yolları kapsayan ve kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir dönem. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir.

ASLAN Sıra dışı düşünüyorsunuz

Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bu hafta, bulanacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.

Maddi konularda istediğiniz güvenceyi çevrenizin size sağlamasını istemeniz konusunda haklısınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.

BAŞAK Pratik konular ilginizi çekiyor

Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız.

Çalışmalarınızda, karşı taraftan beklediğiniz tek şey, güven duygusu. Bir sınama duygusu içinde hareket edeceğiniz bugünde, sabırlı davranmakla kendinizi ispat edebileceksiniz. Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.

Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.

TERAZİ Öfkelerinize hakim olun

Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bu hafta, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek, karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz. Çekici kişiliğiniz, sizi ön plana çıkarırken, birlikte çalıştığınız kişilerin üstün yönlerinden de, etkileneceksiniz.

İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkileniyorsunuz.

AKREP Çevrenize örnek oluyorsunuz

Venüs burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bu hafta politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Merkür 'ün ulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor. Karşılıklı bir şekilde fikir alış verişi içinde olacak, disiplin duygularınızı kullanacaksınız.

Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Stresten kaynaklanan baş ağrılarınız olabilir.

YAY Kendinizden emin hareket ediyorsunuz

Karşılıklı ilişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz.

Yakın çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli ve daha hoşgörülü davranmalısınız. Pratik düşünmeniz gereken bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bu dönem, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız.

Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler gündemde olacak, ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.

OĞLAK Fazla şüpheci ve kuşkulusunuz

Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir. Bu hafta her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları daha sağlamlaştırmak amacı içinde hareket ederken, eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz.

KOVA Düşünce karmaşası yaşıyorsunuz

Yapmanız gereken çok bir çok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Merkür ve Güneş ortak kombinasyon burcunuz Terazi' de ilerliyor yaşantınızda ayrıntıcı ve kuralcı yapıyor.

Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken, çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz.

Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bu hafta, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

BALIK Güzel konuşmalar yapacaksınız

Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bu hafta , hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz..

Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.

Moralinizi bozan konuşmalar duymak istemediğiniz için, bazı konularda yorum yapmaktan kaçınabilirsiniz. Felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.