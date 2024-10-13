Görme engelli öğrenciler tarihi dokunarak öğrendi

İzmir'in Bornova ilçesindeki Âşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulunda Fen Bilgisi Öğretmeni olan Necla Ersoy Burhan, öğrencileri için İzmir Millî Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde, "TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı" kapsamında desteklenen "Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam" projesini hayata geçirdi. Görme engelli öğrencilerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan "doğa ve çevre, matematik ve zekâ oyunları, arkeoloji, kültür ve miras, sağlıklı beslenme, uzay ve bilim" konularına yönelik okul dışı öğrenme deneyimlerinden oluşan projenin etkinlikleri, gruplar hâlinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda öğrenciler, alanında uzman eğitimcilerin anlatımı ve rehberliğinde kentteki İnciraltı Kent Ormanı, 100. Yıl Zekâ Oyunları ve Matematik Parkı, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi ile Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde etkinliklere katılıyor. Öğrencilerin son ziyaret adresi ise Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü oldu.