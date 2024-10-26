Ayse Perin Tatari’den ‘Hayali Kentlere Yolculuk’

İzmirli mimar ve ressam Ayşe Perin Tatari, "Hayali Kentlere Yolculuk" adlı kişisel sergisini Kemeraltı'daki Eskiiz Sanat Galerisi'nde açtı. Bugüne kadar pek çok bireysel ve karma sergilere katılan, bundan önceki kişisel sergilerini ise "Şehir Masalları" ve "Hayali Kentler" başlıklarıyla açan Tatari, son sergisinde izleyiciyi başka diyarlara davet ettiğini söyledi. İçerisinde matematik ve renk analizlerinin yer aldığı karışık bir teknikle çalışmalarını hayata geçiren deneyimli ressam, ilk kez kendisi tarafından uygulanan kolajlı bir yöntemle guaj, suluboya, akrilik ve mürekkep kullanarak farklı bir sergi hazırladı. Sanatını kağıt üzerine uyguladığı için sadece yağlıboya tekniğini kullanmadığını belirten Tatari, sergide yer alan 23 eseri için "Hepsini çizgiden yola çıkarak hazırladım. Çizgi beni nerelere getirdiyse oralarda bir kent hayata geçirdim. Bu kentleri daha önce görmüş müydüm? Buralarda yaşamış mıydım? Bilmiyorum. Bu kentler gerçek miydiler? Yoksa hayallerimde mi yaşadılar? Çizerken düşünmeye vakit olmadı. Çizgiler elimden tutup beni hayali kentlerde gezdirdiler" yorumunu yaptı. Çalışmalara birkaç yıl önce başlayan ve mimarlıktan yola çıkan ressam, modern minyatürle birleştirdiği eserleriyle ilgili Eskiiz Sanat Galerisi sahibi Serdar Yörük yönetiminde söyleşiler yapacaklarını dile getirdi. Sergi, 12 Kasım Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.