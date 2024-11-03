Cumhuriyetin 101. yılında zeybekli kutlama

2016 yılında kurulan ve ismini Eski Türkçe'de "kan kardeş" anlamına gelen bir tabirden alan Anda Derneği, yurt içinde ve yurt dışında arama kurtarma ile insani yardım faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Bugün ülkemizin birçok ilinde ve uluslararası düzeyde temsilcilikleri bulunan dernek, kuruluşundan bu yana pek çok afette ve toplumsal olayda görev alarak önemli çalışmalara imza attı.

BİR İLKE İMZA ATTI

ANDA Derneği, Türkiye'de meydana gelen yangın, sel ve deprem gibi doğal afetlerde arama kurtarma operasyonlarında yer aldı ve iyileştirme süreçlerinde insani yardım faaliyetleriyle halkın yanında oldu. Dernek, 2 Kasım 2022'de Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsüne kavuşarak, kamu yararına yönelik hizmetlerdeki önemini bir kez daha vurguladı. Ardından 5 Şubat 2023'te AFAD tarafından düzenlenen Ağır Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı'nı geçerek bir ilke imza attı.

KADIN AKREDİTE EKİBİ

"ASRIN Felaketi" olarak adlandırılan büyük deprem felaketinin ardından sergilediği özverili çalışmalarla dikkat çeken Anda Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. 28 Ocak 2024'te ise Türkiye'nin ilk Kadın Akredite Arama Kurtarma Ekibini kurarak bir ilki daha gerçekleştirdi. Gönüllülük esasıyla faaliyetlerini sürdüren Anda Derneği, milli birlik ve beraberliğin önemini her daim vurgularken, Cumhuriyet'in 101. yılında bu değerlere sahip çıkmanın gururunu yaşıyor. Anda Derneği'nden yapılan açıklamada, gelecekte de aynı azim ve özveriyle halkın yanında olmaya devam edeceklerinin altı çizildi.