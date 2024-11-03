Uyku hilesi: Sleepmaxxing

Sosyal medyada hızla popülerlik kazanan ve bir diğer adıyla uyku maksimizasyonu olarak bilinen sleepmaxxing, internette bulunan her uyku tüyosunu alıp bunları tek bir mega-rutine dönüştürme sanatı olarak tanımlanıyor. Sosyal medyadaki kullanıcılar uyku maksimizasyonu sağlamak için gün boyu ve gece izledikleri rutinleri paylaşıyorlar. Rutinler arasında gece uykudan uyanıp tuvalete gitmemek için yatmadan iki saat önce su içmeyi bırakmak, yatak odasını zifiri karanlık tutmak ve gece boyunca deliksiz uyumak için magnezyum takviyeleri almak gibi eylemler bulunuyor. Hatta bazı internette bulunan sleepmaxxing hileleri 12 adımdan oluşan uzun rutinleri içeriyor.

MAKSİUMUM SEVİYE

Takip edilmesi gereken diğer rutinler arasında sirkadiyen ritmi sıfırlamak için günde 30 dakika güneş ışığına maruz kalma, vücudu rahatlatmak için 15 dakika saunaya girme ve stresi azaltmak için ağır bir yorganın altında uyumak yer alıyor. Birçok uygulayıcı genellikle bu hilelerden birkaçını uygulamayı tercih ediyor. Ancak sleepmaxxing hilesine göre rutinde uygulanması gereken ne kadar çok madde varsa o kadar iyi. Bazı araştırmalara göre çeşitli meyveler uyku kalitesini iyileştirme özelliği taşıyor. Yatmadan önce kivi tüketmek ya da sleepy girl moctail'de olduğu gibi vişne suyu tüketmenin uykuya yardımcı olduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra yatak odanızın sıcaklığını düşürmek ve gevşemenin bir yolu olarak meditasyon yapmak da uykuyu maksimum seviyeye çıkarmayı sağlayabilir.

RUHU OLUMLU ETKİLİYOR

Yeterli bir uyku uyumak bağışıklık sistemini güçlendirirken daha az hasta olmanızı sağlayabilir. Öte yandan sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabilir. Stresi azaltırken ruh haline olumlu yönde etkiler sağlar. Kalp hastalığı ve diyabet gibi sağlık sorunları riskini düşürebilir. Konsantrasyon, dikkat ve hafızayı iyileştirerek günlük aktiviteleri ve iş aktivitelerinizi daha iyi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.