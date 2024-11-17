Her şey ince detaylarda gizli

KOÇ

Huzur arıyorsunuz

Bu hafta aşkta geri planda kalmak istemiyorsunuz. Özellikle derin dostluklar ve özel arkadaşlıklar için ilginç bir dönem. Bazılarınız bol seyahat edeceğiniz için karşılarına çok fırsatlar çıkacak. İşte cesurca kararlar vermenizin tam zamanı. Koşulları kendi lehinize kolayca çevireceksiniz. İletişim konusunda akıllıca yaptığınız bağlantılar gerekli kişilere ulaşacak ve sonuçlardan çevreniz kadar siz de memnun kalacaksınız. Huzur ve tatmin duyabileceğiniz bir hafta.

BOĞA

Yaşamınız kurgulanıyor

Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle iş yaptığınız kişilerin birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Bu dönemde duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Yaşamda hiçbir şey garanti değildir. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz da size bağlıdır unutmayın. Bu hafta başlatacağınız seyahatleriniz önemli.

İKİZLER

Duygular çok önemli

Bu hafta, öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bu macera duygusunun istenemeyen sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Birçoğunuzun anılarında kalacak güzel kısa süren aşklar da gündeme gelecektir. Aşkta para değil de duygusallık ve bağlılığın öneminiz kavrayacaksınız. Karşılaştığınız kişilerin yüreği sizin için önemli olacak. Bazılarınız ise karşılıksız duygular içinde olacaktır. Sevdiği kişiyi uzaktan düşünmek bir size yetecektir. Kariyeriniz çok önemli.

YENGEÇ

Değer kavramlarınız önemli

Bu hafta, değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle kararsız kişileri sevmiyorsunuz. Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. Siz popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir hafta olacak. Kariyer gezegeninizin yeni durumu sayesinde kavuşacaksınız. Büyük sektörel anlaşmalara imza atabilirsiniz. İşte birçok proje ayağınıza gelecek ailenizle ilgili görevlerinizi tam bir teslimiyetle yerine getirmeniz gerekiyor.

ASLAN

Sezgilerinize güvenin

Bu hafta aşkta sezgileriniz ön plana çıkacak. Kişisel dengelerinizi, algılama gücünüzle birleştireceksiniz. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi hisleriniz önem kazanacak. Partnerinizin enerjisinden destek alacaksınız. Bu hafta iş ve eğlenceyi bir arada yaşayacaksınız. Çok çalışacak, çok eğleneceksiniz. Kazançlı bir hafta olacak. Maddi fırsatlar ayağınız gelecek ve çok para kazanacaksınız. Ortak çalışmalar önem kazanacaktır. Tanışacağınız kişileri biraz inceleyin.

BAŞAK

İlişkilerinizi sorgulayın

Yakın aile bağları içinde bulunduğunuz kişilerin ilişkileri ile ilgili sorunlar ile uğraşacaksınız Bazı koçlar ilk kez karşılaşacakları insanlarla olan diyalaoglarda dikkatli olmalısınız. Gruplaşmaya ihtiyacını var. Dostlarınızın duygusal desteğinin artılarını hissedeceksiniz.

Olayları kendi tarzınıza göre yorumladığınız için, bazı yanlışlıklar yapabilirsiniz. Yönlendirmeye karşı olmanıza rağmen denemelisiniz.

Değer yargılarınızı gözden geçirip kendinizi yeniden yapılandıracaksınız.

TERAZİ

Duygularınız yön değiştiriyor

Bu dönem olayların üstesinden gelebilme mücadelesi vereceksiniz. Yaşantınızda hızlı gelişen olaylara karşı hedeflerinizde sapmalar görülebilir. Olaylara yaklaşım tarzınızda farklı bir renk var. Kendinize yatırım yapmak isteyecek ve bazı konularda hassas davranacaksınız.

Bir çok değişik teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Kardeşlerle aranızda güçlü bağların oluşmasını sağlayacak ilişkiler gündeme gelecek. Kendiniz ile ilgili yetersiz gördüğünüz konuları disiplinli olmak zorundasınız.

AKREP

Yanılgılar söz konusu

Hafta boyunca duygularınıza rağmen mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Yine gizemli düşüncelerinin önem kazanacaktır. Yanılgılar söz konusu. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Yeni fikirlerinizi yaşam geçirmek için her türlü olanağa sahip olacaksınız. Bu hafta kişisel enerjinizi evinize ayıracaksınız. Kariyer ve aile yaşamınızı dengelemek zorunda kalacaksınız.

YAY

Özgür olmak istiyorsunuz

Eğlence hayatına daha fazla önem verdiğiniz bir hafta. Özgürlük duygusu içinde hareket edeceğiniz için çevrenizde ilgi odağı haline geleceksiniz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz koşulların oluşturulmasında kullanacak ve bu dönemi takip eden günlerde ilişkilerinize canlılık gelecektir. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız.

OĞLAK

Aşk enerjiniz yükseliyor

Aşk enerjiniz yükseliyor. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Hafta boyunca entelektüel çalışmalar içine gireceksiniz. Deneyimler ve testlerden geçiyorsunuz. Toplumsal olaylarda ikna kabiliyetiniz artıyor. Yakınlarınızla kuracağınız sevgi bağları önemli olacak. Karşınızdaki kişiye güvenme konusunda tereddütleriniz var.

KOVA

Kendinize güveniyorsunuz

Bu hafta sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Duygularınızı karşı tarafa yansıtmanın yollarını başaracaksınız. Bu dönemde yapmanız gereken tek şey eski dostlarla bir araya gelmek ve anılarınızı tazelemektir. Saygınlık ve kişisel içsel güvenliğiniz çok önemli olacak. Karizmatik olmanın keyfini çıkaracaksınız. Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz.

BALIK

Fırsat dolu bir dönem

Aşkta bu hafta yine duygusal olacaksınız. Aşk hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız. Tutkularınızı ve yeni fikirlerinizi yaşam geçirmek için her türlü olanağa sahip olacaksınız. Varlıklı kişiler ilginizi çekecek. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Gündemde olan konularla ilgili birleştirici konuşmalar yapacağınız yerlerde bulunabilirsiniz. Onlarla bir çok iş fırsatı yakalayacaksınız.