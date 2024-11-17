Kadınların emeği egitime destek olarak dönüyor

Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Başkan Fatma Yazıcı önderliğinde, kadın girişimcilerin iş yerlerine tadilat ve bakım desteği sağlayarak aile ekonomilerini güçlendirirken, kazançlarının bir kısmını öğrencilere burs olarak aktarmalarını teşvik ediyor. Kadın girişimcilerin elde ettikleri gelirle eğitime katkı sundukları bu projeyle, Aydın'da hem bölge kültürü korunuyor hem de gençlere destek sağlanıyor. Dernek, iş hayatına adım atan kadın girişimcilerin işletmelerini modernleştirerek onlara bölgenin kültürel dokusunu yansıtan, dikkat çekici iş yerleri kazandırıyor. Başkan Yazıcı ve ekibi, boya ve bakım çalışmalarını gönüllü olarak gerçekleştiriyor. Bu destekle modern ve kültürel bir havaya bürünen dükkanlar, çevrede ilgi odağı haline geliyor. Dükkanları ziyaret edenler hem yerel ürünleri satın alıyor hem de bölgede eğitim gören öğrencilere destek oluyor. Başkan Fatma Yazıcı, projenin kadın girişimcilere ve öğrencilere destek olmayı hedeflediğini belirterek, "Muğla'da düzenlenen bir etkinlikte, kendi başına kütüphane kurmaya çalışan Neriman Gökdere ile tanıştım. Kendisinin desteğe ihtiyacı olduğunu gördüm ve bu tür destek arayan kadınlara ulaşmaya karar verdik. Gönüllü olarak ihtiyaç duyulan her yere koşuyoruz" dedi. Yazıcı, projenin amacının kadınların üreterek kendi ayakları üzerinde durmaları ve öğrencilere burs sağlayarak topluma katkı sunmaları olduğunu ifade etti.

65 ÖĞRENCİYE BURS İMKANI

Bugüne kadar destek verdikleri iş yerlerinde burs sağlanan öğrenci sayısının 65'e ulaştığını belirten Yazıcı, dernek üyelerinin sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşan kadınlara gönüllü olarak boya ve temizlik desteği sunduğunu aktardı. Gönüllü bağışçılar sayesinde finanse edilen bu çalışmalarla, kadın girişimcilerin işletmeleri sosyal bir destek merkezi haline geliyor. Dernek sadece boya ve tadilat yapmıyor; aynı zamanda köylerde kitaplık kurma, spor malzemesi temin etme gibi projelere de destek veriyor. Ayrıca, geri dönüşüm kapsamında topladıkları giysi ve kumaşları kilime dönüştürerek çeşitli aksesuarlar yapıp satışa sunuyorlar. Elde edilen gelir, yine burslu öğrencilerin eğitimine aktarılıyor. Dernek üyelerinin gönüllü olarak boyadığı "Hayal Bahçesi" projesi kapsamında yerel üretim ürünlerin satışı yapılırken, eski Türk filmleri eşliğinde sinema gösterimleri düzenleniyor. Başkan Yazıcı, bu proje ile hem kadın girişimciler hem de öğrencilerin mutlu olduğunu belirterek, "Eğitim çok önemli, bu projeyi büyüterek daha fazla öğrenciye destek olmak istiyoruz" dedi.