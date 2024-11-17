Popüler bir turizm destinasyonu: Polonya

VARŞOVA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve Stare Miasto bölgesi olarak da bilinen bu eski yerleşim yeri, Varşova şehrinde yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde büyük hasar gören binaları, 1980'li yıllarda yeniden yapılan ve restore edilen Varşova Eski Şehir bölgesi, ülkenin görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

BİALOWEİZA ORMANI

Avrupa'nın en eski yeşil alanı olan Bialoweiza Ormanı, yaklaşık üç bin kilometrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. Avrupa'nın en ağır toprak hayvanı olarak bilinen Avrupa bizonlarının da yaşadığı bu orman gözde yerlerden.

WİLANOW SARAYI

Wilanow Sarayı'nın 1677 yılında inşa edildiği düşünülüyor. İçerisinde heykel ve resim sanatının muhteşem örnekleriyle karşılaşacağınız sarayın yer aldığı İtalyan bahçesi de en az yapı kadar dikkat çekiyor.

ST. MARY'S KİLİSESİ

Orijinalı 1220 yılında inşa edilen St. Mary's Kilisesi, bir Tatar baskını sırasında imha edilmiş ve hemen sonrasında bazilika olarak tekrar inşasına başlanmıştır. Dış görünümü olduğu kadar iç mimarisiyle de dikkat çeken bazilikanın, zarif ahşap oyma tasarımı oldukça ilginç nüanslara sahip.

WAWEL KALESİ

Vistula Nehri üzerinde bulunan Wavel tepesinde inşa edilen Wawel Kalesi, günümüzde ülkenin en önemli müzelerinden biri haline geldi. Rönesans döneminden kalma çok sayıda resim ve sanat eserinin sergilendiği bu sanat müzesinde Osmanlılara ait bazı parçalar da sergileniyor.