Cilt sağlığı için pH dengesini gözetin

Cilt sağlığınız için pH seviyesini korumak oldukça önemlidir. pH dengesi, cilt bariyerinizin dış etkenlere karşı direncini artırmakla kalmaz ve onu hem nemli hem de pürüzsüz tutar. pH dengesi bozulduğunda ise cilt daha hassas hale gelir ve tahrişle karşılaşmak kaçınılmaz olur. İşte, cilt bakım rutininizde fark yaratacak basit ama etkili öneriler!

1-Nazik temizleyicilere yönelin

2-Peeling konusunda ölçülü olun

3-Asit ve baz dengesine dikkat edin

4-Nazik temizleyicilere yönelin.

PEELİNG KONUSUNDA ÖLÇÜLÜ OLUN

Cilt temizliği rutininin temel adımlarından biri, cildi güzelce arındırmaktır. Köpüren, peeling ve sert kimyasallar içeren temizleyiciler yerine, cildinizin yapısına uygun, hafif ve nemlendirici formüller seçin. pH dengeli temizleyiciler, cildinizi ihtiyaç duyduğu neme kavuştururken aşırı kurumayı da engeller. Peeling işlemi cildinizdeki ölü hücreleri uzaklaştırmasıyla ve cildi yenilemesiyle, önemli bir bakım yöntemidir. Ancak, bu işlem sık sık tekrarlanırsa cildinizin koruma bariyerine zarar verebilir. Bunun yanı sıra, fazla agresif ürünlerden de kaçınmalısınız. Cildinizde sağlıklı bir pH oranı sağlamak için asit ve baz oranını iyi ayarlamanız gerekir. Cildinize sürdüğünüz ürünlerin cildinizdeki bu doğal dengeyi bozmayacak formüller içerdiğinden emin olun. AHA/BHA gibi asit içerikli ürünleri kontrollü şekilde kullanmalısınız.