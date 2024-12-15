Yapay zeka mı, insan mı? Tıp dünyasının geleceği

Tıp dünyasında geleceği kim şekillendirecek: insanoğlu mu, yoksa yapay zeka mı? Bu soru, tıp ve teknoloji dünyasında giderek daha fazla tartışılmakta ve hala kesin bir yanıt bulunmamaktadır. Konuya ilişkin konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, "Yapay zeka, sağlık hizmetlerinde büyük bir potansiyel taşıyor ve büyük veri analizi, tanı koyma ve tedavi süreçlerini hızlandırma gibi alanlarda önemli bir destek sağlıyor. Ancak, bu teknolojinin insan doktorlarla kıyaslandığında, etik, empati ve karar verme gibi bazı insana özgü özelliklerde geri kalması, yapay zekanın yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Tıp dünyasında doğru yaklaşım, insan ve teknolojinin bir arada çalışarak birbirini tamamladığı bir model olacaktır" dedi.

GENETİK ANALİZLER

'Yapay zeka, özellikle büyük veri analizi, görüntüleme teknikleri (MR, röntgen) ve genetik analizlerde kendini gösteriyor' diyen Erten açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Yapay zeka, bu alanlarda hastalıkların daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, hastalıkların risklerini tahmin etme ve erken müdahale olanağı sağlama konusunda da önemli bir araçtır. Klinik karar destek sistemleri, doktorlara daha bilinçli kararlar alabilme fırsatı verirken, hastalıkların takibi ve tedavi önerileri konusunda da önemli bir rol üstlenmektedir. Ancak bu teknolojinin sınırlılıkları da göz ardı edilemez. Yapay zeka, hastaların duygusal durumlarını, sosyal bağlamlarını ya da etik kararları göz önünde bulunduramaz; bu da insan doktorları için büyük bir avantaj sağlar.İnsan doktorlar, yapay zeka karşısında birçok alanda üstünlük gösterir. İlk olarak, empati ve duygusal zekâ, bir doktorun hastalarla güçlü bir ilişki kurmasını sağlar. Yapay zeka ise duygusal destek sağlayamaz, bu da hastaların tedaviye uyumunu etkileyebilir. Ayrıca, insan doktorlar, hastaların sosyal, kültürel ve psikolojik durumlarını dikkate alarak daha kişiselleştirilmiş tedavi kararları verebilir. İnsan doktorlar, yaratıcı düşünme ve sezgi gerektiren karmaşık durumlarda hızlıca çözüm üretebilirken, yapay zeka verilerle sınırlıdır ve bu tür esneklikleri sağlayamaz. Sonuç olarak, yapay zeka tıptaki bazı süreçleri iyileştirebilirken, insan faktörünün, özellikle duygusal zekâ, etik kararlar ve hasta-hekim ilişkileri gibi alanlarda vazgeçilmez bir rolü vardır. Gelecekte tıp alanında en iyi sonuçları elde etmek için yapay zeka ve insan doktorlarının birlikte çalışması gerekecektir."