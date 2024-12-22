Kitapevi ve atölye kurdu çocuklara okumayı sevdiriyor

Çanakkale'nin merkez ilçesi Kepez beldesinde yaşayan Selen Özcan, meslek hayatına atılmak için öncellikle eğitimine Çin'in başkenti Şangay'da Çin dili eğitimi alarak başladı. Mezuniyetinin ardından öğretmenlik, ticaret, tercümanlık ve çeşitli yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Özcan, 2014 yılında ilk çocuğunu ve üç sene sonrasında ise ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Anne olduktan sonra işlerine devam ettiğini bir yandan da kendine farklı alanlar oluşturduğunu söyleyerek bunların daha çok çocukların dünyasına yönelik olduğunu belirtti. Çocuklarına doğduklarından itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çeşit çeşit kitap okuyan anne zaman geçtikçe çok geniş bir kütüphaneye sahip olduğunu gördü. Çocukları büyüse bile eli resimli hikaye kitaplarına gidince sevdiği alanda kendini geliştirmek isteyen Özcan, masal anlatıcılığı, felsefe, drama gibi alanların eğitimini aldı. Bu eğitimlerini ve hobisini değerlendirmek isteyen Selen Özcan, kendi çocuklarına kitapları sevmesi için oluşturduğu ortamı kurduğu kitabevi ve atölyede şimdi Çanakkale'deki çocuklara sunuyor.

SELEN ÖZCAN

'ÖRNEK OLMALI'

Kitap okuyan çocuklara özel bir alan oluşturduğunu aktaran Özcan, "Çocukların gidip kitaplarını seçerken kendilerine ait ayrılmış bir alanın olduğunu bilmelerini istedim. Kitap alışverişini sadece kitabın alınıp satıldığı bir yer olarak görmelerinin yerine onlar için dizayn edilmiş, okuma alanları oluşturulmuş, satın alınan veya evden getirilen kitabın okunabileceği alanlar oluşturdum. Gerçekten kendine oluşturulmuş bir alan olduğunu gören çocuğun kitap okumak için heveslenmesini istedim. Kitap okuyan çocuklar için ailelerin örnek oluşturmasının önemli olduğunu vurgulayan Selen Özcan, "Çocuk ebeveynin elinde telefon gibi teknolojik bir alet gördüğünde ve öyle bir ortamdaysa çocuk da gördüğünü yapıyor. Bunu engellemek için ev düzenimizi değiştirebiliriz. Ben çocukların tamamen dijital uzaklaştırılmalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Kitap okumanın ihtiyaç olduğunun öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.