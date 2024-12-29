Ege Üniversitesi’nden “Kariyer Yolculugum”

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Kariyer Yolculuğum" konulu seminerde gazetemiz sayfa tasarımcılarından İrem Büyükkitar, öğrencilere başarıya ulaşmaları için gerekli ipuçlarını verdi. İrem Büyükkitar, teknoloji ve dijitalleşme çağında grafik tasarımcı olmanın zorlukları ve kolaylıkları üzerinde durdu. Büyükkitar, "Üniversite bitmeden hedeflerinizi belirlemeniz gerek. Kurumsallık mı, freelance tasarımcılık mı, yoksa konfor alanınızda kalmak mı? Önce kafanızda bu soruları çözümlemelisiniz" diyerek öğrencilere cesaret verdi.