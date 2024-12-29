Kuruluş Osman’ın Gencer bey’i soluğu Alaçatı’da aldı

"Kuruluş Osman" dizisindeki Gencer Bey karakteriyle yoğun bir mesai harcayan Yıldırım Gücük, dizideki rolü sona ermesiyle birlikte soluğu İzmir Alaçatı'da aldı. Yorucu bir çekim maratonu geçiren usta oyuncu, hem dinlenmek hem de yeni proje tekliflerini değerlendirmek için 2024'ün son günlerini Çeşme'de geçirmeye karar verdi. Normalde de her fırsatta Çeşme'ye gelen, yaz dönemini de burada geçiren Gücük, sevgilisi İngilizce öğretmeni Deniz Başarır ile beraber baş başa tatil yapıp, yeni çekimler başlamadan enerji toplamaya çalışıyor. "Kuruluş Osman"da baş karakter Osman Bey tarafından kafası kılıçla kesilip idam edilen ve daha önceki rol aldığı dizi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de de kafası kesilen Yıldırım Gücük, "Dizilerde sürekli kellemi alıyorlar, bu da benim kaderim sanırım. Kes kes bitmedi. Bakalım bir sonraki proje nasıl olacak ve neremi kesecekler acaba" diyerek duruma esprili bir yorum yaptı.