Ömrünü eğitime adayıp hayalini gerçekleştirdi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olduktan sonra uzun yıllar gönüllü olarak fizik dersleri veren, yaşamı boyunca kazandığı paraları, sürekli öğrencilere ve eğitime aktaran Arzu Şengül Yazkan, sonunda hayalini kurduğu kendi anaokulunu açtı. Eğitimin tabandan başlaması gerektiğine inandığı için anaokulu açmaya karar veren Yazkan, eğitim yuvasını kurucu ortağı Şahin Bütüner ile birlikte Menemen'de hayata geçirdi. Birçok davetlinin yer aldığı açılışta, kurdeleyi Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan kesti. Üniversiteyi bitirdikten sonra yıllarca maddi durumu yeterli olmayan başarılı öğrencilere ücretsiz burs veren Yazkan, bugüne kadar eğitime harcadığı paraları bir kenara koysaydı daha fazla birikim sahibi olurdu. Ancak onun yaşama bakış biçimi, para kazanmaktan çok topluma yararlı, eğitimli insan kazandırmaktı. Bugüne kadar birçok öğrencinin üniversiteyi kazanıp meslek sahibi olmasına vesile olan gönüllü eğitmen, kendi kurumunda modern eğitim tekniklerini benimseyerek, İngilizce, satranç, resim, bio tabiat, müzik, robotik kodlama, matematik oyunları, drama ve yoga derslerini içeren bir müfredat geliştirdi.