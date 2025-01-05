Renkli maskaralarla enerjinizi yükseltin

Siyah ve kahverengi gibi temel renklerden bir nebze uzaklaşıyor ve renkli maskaraların güzellik dünyasındaki keskin yükselişine şahit oluyoruz. Sezon boyunca popülerliğini koruyan "burgundy" ve "zeytin yeşili" gibi renkler hakimiyet kurarken, ünlü isimler ve büyük moda evlerinin podyumları da bu yeni akımı uygulamaya koyuyor. İster sade ve temiz bir makyaj tercih edin isterseniz özel davetler için yaptığınız 'glam' makyajınızın yıldız parçası haline getirin. Eğer hala "Ben kirpiklerimde yalnızca siyah rimel tercih ederim" diyenlerdenseniz, renk paletini bir kez denemeden nihai kararınızı vermemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü renkli maskara sadece gözlerinizi değil, tüm enerjinizi yükseltme potansiyeline sahip.

NEON EYELİNER İLE KOMBİN

İçerik üreticilerinin favorisi haline gelen bordo renkli maskaralar, tüm göz renkleriyle muhteşem bir uyum yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda makyajın inceliklerini de bir adım öne çıkarıyor. Kirpiklerinizi kıvırıp bordo bir maskarayla bir ya da iki kat geçebilir, alt kirpik diplerinize de bordo bir farla hafifçe dokunuş yapabilirsiniz. Daha eklektik bir görünüş için yeşil, mavi veya lacivert maskaralardan destek alabilirsiniz. Renkli, hatta neon eyeliner'lar ile birleştirebileceğiniz bu maskaralar, bakışlarınızı vurgulayarak dikkati gözlerinize çekecektir. Sıra dışı bir görünüm için de beyaz maskaralara bir şans verebilir, daha asi bir duruş sergileyebilirsiniz.