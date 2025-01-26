İzmir’de tatil çocuk atölyeleriyle şenlenecek

İzmirli çocuklar, sömestr tatili için düzenlenen birbirinden keyifli atölyelerde buluşacak. 29 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak üç atölye, çocukların zihninde yeni kapılar açacak.

ATÖLYE TAKVİMİ

İzmirli çocuklar, Sade Şeylerin Büyüsü Masal Atölyesi, Sonuna Sen Karar Ver Yaratıcı Yazma Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi'ne katılabilecek. "Keşfet, Eğlen" teması ile bir araya gelecek çocuklar, interaktif bir yaklaşımla alanında uzman yürütücüler tarafından yapılacak atölyelerde hayaller kuracak, hikâyeler yazacak, masallar dinleyecek ve sözcüklerin gücünü keşfedecek. Yürütücülüğünü Didem Tarlalı'nın yapacağı 8-10 yaş aralığı çocuklara yönelik Sade Şeylerin Büyüsü Masal Atölyesi 29 Ocak Çarşamba günü 15.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Yürütücülüğünü Fatoş Mutlugün ve Ertuğrul Mutlugün'ün yapacağı 10-12 yaş aralığı çocuklara yönelik Sonuna Sen Karar Ver Yaratıcı Yazma Atölyesi, 30 Ocak Perşembe günü 15.00-16.30 saatleri arasında düzenlenecek. Yürütücülüğünü Şeniz Turan'ın yapacağı 7-9 yaş yaş aralığı çocuklara yönelik Yaratıcı Drama Atölyesi ise 31 Ocak Cuma günü 15.30- 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kent Kütüphanesi Alsancak'ta yapılacak tüm atölyeler ücretsiz olacak.