11 kez dünya rekoru kırdı! Adını guinness’e yazdırdı

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve farklı spor dallarıyla ilgilenen evli, 2 çocuk babası Osman Gürcü, dünya rekorlarına olan ilgisini keşfetti. Bir süre "Guinness Dünya Rekorları"nı inceledikten sonra özellikle basketbol dalındaki rekorları denemeye başladı. 2023 yılında rekor denemelerine başlayan Gürcü, ilk olarak 17 metreden bel arkası gerisinden basket atışı yaparak dünya rekorunu kırdı. Ardından, en uzak mesafeden yerden bir kez sekip 30 metreden basket atışı yaparak başka bir rekor kırdı.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEĞİM"

1 yıl 2 ay içinde 10 kez dünya rekoru kıran Gürcü, son olarak en uzak mesafedeki hedefe balta fırlatıp saplama rekorunu kırmayı denedi. Yaklaşık bir saat boyunca hedefe balta fırlatarak saplama denemesi yapan Gürcü, birçok atışın ardından baltayı hedefe saplayarak dünya rekorunu kırmayı başardı. Gürcü, geçen yıl Mart ayında ABD'li William Hulme'nin 54 metre ile kırdığı rekoru 56 metreye çıkararak yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı'na 11. kez adını yazdırdı. 11. kez dünya rekoru kırdığını belirten Osman Gürcü, "Denizli ve Türkiye'yi dünyada temsil etmenin gururunu yaşıyorum. 11 ayrı dünya rekorunun sahibiyim. 12'ncisine de odaklandım. Arkadaşlarım da bana büyük destek oldu. Yeni rekorlar kırarak Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

REKOR GETİREN BAŞARILAR

.17 metreden basket atışı,

. 30 metreden yerden bir kez sekip giren basket atışı,

. 25 metreden hook (çengel) basket atışı,

. 20 metreden gözleri kapalı hook atışı,

.11 metreden pota arkası gerisinden tersten panya üzerinden basket atışı,

.16 metreden gözleri kapalı el altından basket atışı,

.13 metreden bardağa atılan pinpon topu atışı,

. 35 metreden kauçuk tavuk fırlatma,

. 26 metreden cornhole tahtasına cornhole torbası atışı,

.18 metreden tersten geriye cornhole tahtasına cornhole torbası atışı,

. 56 metreden hedefe balta fırlatıp hedefe saplama atışı.