Moda ve film sektörü İzmir’de buluşuyor

İzmir Fashion Film Days 22-23 Şubat 2025'te izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Moda ve sinema dünyasını bir araya getiren bu özel organizasyon, yenilikçi içerikleri ve ilgi çekici etkinlikleriyle şehirde sanat dolu iki gün yaşatacak. Türk yönetmenlerin yarattığı etkileyici moda filmlerinin gösterime sunulduğu bu özel seçki, yerel yaratıcılığı ve kültürel birikimi vurgularken, modayla sinemanın nasıl bir araya gelebileceğini de gözler önüne serecek.

'TEKSTİLDEN SANATA'

Moda ve tekstil dünyasının sanatsal potansiyelini ortaya koyan "Tekstilden Sanat Eserine" sergileri, ziyaretçilere tekstilin bir sanat formu olarak yeniden yorumlanmasını deneyimleme fırsatı sunacak. Bu bölümün küratörlüğünü ise Burçak Çorlu üstleniyor. Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerde, sürdürülebilir moda alanında fark yaratan konuklar ve markalar, bu alandaki yenilikçi yaklaşımlarını izleyicilerle paylaşacak.Burçak Çorlu moderatörlüğündeki paneller, moda endüstrisinin geleceğine ve daha sürdürülebilir bir dünya için yapılabilecek çalışmalara odaklanacak.

ÜCRETSİZ OLACAK

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek organizasyona gelen katılımcılar, diledikleri zaman etkinliğe dahil olabilecek ve sunulan benzersiz içerikleri deneyimleyebilecek.

Festival hakkındaki bilgi etkinliğin sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.